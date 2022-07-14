20 консолей Xbox Series S и Game Pass использует школьный учитель для обучения детей

Вадим Карасев





Игровые приставки можно применять не только для развлечения, но и для образования. Так решил один из учителей, который смог убедить школьный совет в необходимости купить 20 игровых приставок Xbox Series S и подписки Game Pass для них, чтобы обучать школьников.

На Reddit один из пользователей опубликовал фотографию, которую можно видеть ниже. По его словам, это закупка в школе приставок для обучения детей: «Я учитель английского языка, я убедил свой школьный совет, что мы можем играть в одни из лучших игр с Game Pass, анализировать сюжеты этих игр и учить точно тем же навыкам, которые ученики изучают на уроках английского языка в старших классах». Он хочет, чтобы через игры старшеклассники могли познавать английский — они будут в школе играть на Xbox Series S, а после писать материалы по этим игры и анализировать происходящее в них.





Школьный учитель отмечает на Reddit, что он составил «летний список игр», благодаря другим пользователям Reddit, и в ближайшее время планирует приступить к тестированию своего нового образовательного процесса.