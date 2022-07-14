Агент Юлии Ауг прокомментировал ее увольнение из театра

По слухам, актрису Юлии Ауг уволили со скандалом из театра. Буквально на днях стало известно, что артистка вернулась в ненавистную ей Россию из Эстонии и осталась без работы. Представитель Юлии Ауг прокомментировал скандальную историю, заверив, что подопечная вовсе не уезжала за границу.Агент 52-летней актрисы не стала утверждать, что подопечная страдает без работы. «Юля никуда не уезжала, никакого возвращения не было, она живет в России. Та работа, которая у нее есть — она есть. Мало ли, как театр себя ведет. У нее были контакты с театрами, они закончились и все», — заверила Татьяна Вакульчик в беседе с журналистами Teleprogramma.pro.. Сама Ауг старается не комментировать происходящее на профессиональном поприще, вот только почему-то звездные коллеги не совсем рады ее видеть. Так, недавно директор «Ленкома» Макр Варшавер довольно нелестно высказался об актрисе.