Агент Юлии Ауг прокомментировал ее увольнение из театра
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Агент Юлии Ауг прокомментировал ее увольнение из театра

Агент Юлии Ауг прокомментировал ее увольнение из театра
По слухам, актрису Юлии Ауг уволили со скандалом из театра. Буквально на днях стало известно, что артистка вернулась в ненавистную ей Россию из Эстонии и осталась без работы. Представитель Юлии Ауг прокомментировал скандальную историю, заверив, что подопечная вовсе не уезжала за границу.
Агент 52-летней актрисы не стала утверждать, что подопечная страдает без работы. «Юля никуда не уезжала, никакого возвращения не было, она живет в России. Та работа, которая у нее есть — она есть. Мало ли, как театр себя ведет. У нее были контакты с театрами, они закончились и все», — заверила Татьяна Вакульчик в беседе с журналистами Teleprogramma.pro.. Сама Ауг старается не комментировать происходящее на профессиональном поприще, вот только почему-то звездные коллеги не совсем рады ее видеть. Так, недавно директор «Ленкома» Макр Варшавер довольно нелестно высказался об актрисе.
# Шоу-бизнес Ауг Юлия
По материалам: z-aya

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