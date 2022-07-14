Алексей Панин откровенно о нашумевшем видео с собакой и проблемах с наркотиками
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Алексей Панин откровенно о нашумевшем видео с собакой и проблемах с наркотиками

Алексей Панин откровенно о нашумевшем видео с собакой и проблемах с наркотиками

Общественность считает Алексея Панина эпатажным человеком, хотя сам он так не думает. Артист не скрывает, что совершил в жизни немало поступков, о которых сегодня искренне сожалеет.


В свое время в Сеть попало скандальное порновидео с участием Панина и... собаки. Актер уверяет, что данный ролик смонтирован недоброжелателями с целью очернить его репутацию.

«Это видео появилось в тот момент, когда пришло решение суда о том, что моя дочь должна жить со мной, а не мамой. Не буду углубляться во всю эту историю, но данный ролик — абсолютный фейк. Там голова моя, спина не моя, потому что у меня татуировки, а там этих татуировок нет. То есть собаку отметаем», — разоткровенничался 44-летний актер в одном из интервью на YouTube.

В то время, когда у Панина были проблемы личного характера, он подсел на запрещенные препараты, которые лишь усугубили ситуацию. Сейчас артист отмечает, что успел вовремя избавиться от пагубного пристрастия, чуть было не сломавшее ему жизнь.

«Хочу признаться, что некоторые видео я снимал под наркотиками, но могу сказать — все это мог бы сделать и без них. Но мне стыдно за них, потому что я и так не толстый, а там высохший, как скелет», — отметил Алексей.

Напомним, почти два года Алексей Панин с дочерью Анной живет в Испании. Недавно 14-летняя наследница актера устроилась на работу в местное кафе. «Сегодня историческое событие — я еду на работу к своей дочери! Вот как! Несколько дней назад дочка устроилась на работу с подругой. Ане было дико обидно, что все ее друзья работают, а она — нет. Для нее очень важно, чтобы я приехал к ней и все посмотрел. Там какая-то очень маленькая кафешка. Я еще не видел», — хвастался он подписчикам.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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