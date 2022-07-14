Анастасия Макеева продвигает своего мужа

Актриса Анастасия Макеева сообщила о радостной новости. Артистка счастлива в браке с бизнесменом Романом Мальковым, за которого вышла замуж год назад. Супруг артистки буквально не отходит от нее ни на шаг, сопровождая во всех поездках.Накануне, в День семьи, любви и верности, они вместе решили выйти на сцену и исполнили песню дуэтом. Фанатов звезды театра восхитили музыкальные данные Романа. Впрочем, не только фанатов. «После нашего дебюта Роман получил предложение записать сольный трек. Так он скоро станет популярнее меня», — написала Макеева в своей соцсети.