Анастасия Макеева продвигает своего мужа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Макеева продвигает своего мужа

Анастасия Макеева продвигает своего мужа
Актриса Анастасия Макеева сообщила о радостной новости. Артистка счастлива в браке с бизнесменом Романом Мальковым, за которого вышла замуж год назад. Супруг артистки буквально не отходит от нее ни на шаг, сопровождая во всех поездках.
Накануне, в День семьи, любви и верности, они вместе решили выйти на сцену и исполнили песню дуэтом. Фанатов звезды театра восхитили музыкальные данные Романа. Впрочем, не только фанатов.   «После нашего дебюта Роман получил предложение записать сольный трек. Так он скоро станет популярнее меня», — написала Макеева в своей соцсети.
# Шоу-бизнес Макеева Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

Валя Карнавал метит на место Ольги Бузовой
Валя Карнавал метит на место Ольги Бузовой
Макс Барских хотел попасть на обложку женского таблоида
Макс Барских хотел попасть на обложку женского таблоида
Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем и 10-летней дочкой в Юрмале
Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем и 10-летней дочкой
Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди
Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди
Анастасия Макеева продвигает своего мужа
Анастасия Макеева продвигает своего мужа
"Может, у них отношения?": Галкина заметили в рижском ресторане на свидании с молодым красавцем
"Может, у них отношения?": Галкина заметили в рижском
Девушка помогла соседу покрасить подвал и стала подозреваемой в уголовном деле
Девушка помогла соседу покрасить подвал и стала подозреваемой в
Когда похоронят Пьера Нарцисса
Когда похоронят Пьера Нарцисса
В Африке три человека умерли от неизвестной болезни
В Африке три человека умерли от неизвестной болезни
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о потере сознания: как себя чувствует телеведущий, состояние здоровья
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
За что люди чаще всего ненавидят Раков
За что люди чаще всего ненавидят Раков

Топ на сегодня

Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в Донбассе
Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые хочется рассматривать
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые
Как настроиться на работу: простые методики и советы для решения сложных задач
Как настроиться на работу: простые методики и советы для решения
Rосмический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал новые снимки для NASA (3 фото)
Rосмический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал новые снимки для NASA (3
STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн
STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн

Еще по теме

Анастасия Макеева рассказала о содержании мужа
Анастасия Макеева заявила о скором прибавлении в семействе
Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым
Анастасия Макеева с мужем отметили личный праздник