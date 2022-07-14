Андрей Макаревич готов выступать в России за круглую сумму денег

Певец Андрей Макаревич не может заработать тех денег в Израиле, что зарабатывал на родине. Некоторые известные персоны публично прощаются с Россией и нелестно высказываются о ней, а спустя время возвращаются по одной банальной причине — на заработки. Видимо, за границей их творчество не пользуется большой популярностью. К таким двуличным персонам относятся Андрей Макаревич и Максим Леонидов. Оба осудили Россию и приняли решение жить в Израиле, считая, что эта страна идеально подойдет для них и их детей. Вот только зарабатывать им все равно приходится на Родине... Так, в начале августа Леонидов даст концерты в Москве. Размер его гонораров колеблется от 500 до 800 тысяч. Видимо, за границей 60-летнему певцу не предлагают такие деньги, вот он и решил вернуться в ненавистную ему страну. Правда, потом выяснилось, что выступления звезды отменили, по какой причине — неизвестно.«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, в Израиле», — заявлял певец еще недавно. 68-летний Андрей Макаревич тоже работает изо всех сил — надо кормить молодую жену Эйнат Кляйн и маленького сына, который появился на свет в конце марта. Осенью исполнитель отправится в тур по городам России вместе с «Машиной времени». По сообщению источника, музыканты требуют за свои выступления на корпоративах до 3 миллионов рублей, но сейчас спрос на них не так высок, поэтому артистам, скорее всего, придется довольствоваться гораздо меньшими суммами. Некоторые известные персоны уже язвительно высказались о желании Андрей Вадимовича поработать в РФ. «В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного», — поделился личным мнением депутат Сергей Соловьев с «КП».