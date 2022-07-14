Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится
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Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится

Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится

Осенью 2022 года популярная рок-группа «Машина времени» должна была совершить тур по городам России. 23 сентября музыканты собирались посетить и Екатеринбург, однако на днях стало известно, что этот концерт отменен.

Информация об отмене концерта группы появилась на сайте концертного театра «Космос». Журналисты издания URA.ru решили узнать у солиста Андрея Макаревича правдоподобность этой информации. Музыкант ответил уклончиво:

«Раз площадка написала, что будет отмена, значит будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», – таким был ответ Макаревича.


Возможно, такая неуверенность объясняется тем, что для Андрея Вадимовича эта информация тоже стала неожиданностью. В любом случае, Макаревич больше не давал объяснений по этому поводу.

Напомним, что Андрей Вадимович не раз резко критиковал действия российской власти. А недавно в сеть попал так называемый «черный список исполнителей», концерты которых нежелательны на территории России. В него попала как группа «Машина Времени», так и ряд других оппозиционно настроенных артистов и коллективов. Возможно, это совпадение, но после обнародования этого списка многие концертные площадки стали в спешном порядке отменять выступления этих артистов.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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