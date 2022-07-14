Анонсирована Mato Anomalies — неофутуристическая RPG для Xbox One и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Издательство Prime Matter и разработчики из студии Arrowiz анонсировали проект Mato Anomalies. Сами разработчики его описывают как «пошаговая загадочная неофутуристическая RPG». Игра выйдет по цене в $39,99 в 1 квартале 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC и Switch.

Над созданием Mato Anomalies разработчики трудятся уже более 2 лет, командой из 50+ человек. Отмечается, что проект предложит крупный игровой мир, а прохождение Mato Anomalies займет порядка 40 часов.

Mato Anomalies — это пошаговая ролевая игра , в которой игроки отправляются в путешествие по Мато, вымышленной неофутуристической версии Старого Шанхая. Игрокам предстоит взять под свой контроль двух главных героев Доу и Грэма, чтобы исследовать странные аномалии вокруг города и путешествовать через разломы для сражения с демонами.

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