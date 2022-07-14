Антитела к вирусу SARS-CoV-2 начали выращивать в куриных яйцах
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Антитела к вирусу SARS-CoV-2 начали выращивать в куриных яйцах

Антитела к вирусу SARS-CoV-2 начали выращивать в куриных яйцах

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе смогли получить антитела к одному из белков короновируса SARS-CoV-2 в куриных яйцах. Антитела, полученные из яиц, могут быть использованы для лечения COVID-19 или в качестве профилактической меры для людей, подвергшихся воздействию этой болезни.

Антитела относятся к классу иммуноглобулинов Y (IgY), имеющегося у птиц и рептилий и сравнимого с IgG у людей и других млекопитающих. Для этого класса антител характерно свойство накапливаться в большом количестве в желтке яиц, куда они попадают из плазмы птичьей крови. Имунноглобулин IgY не вызывает аллергии и не запускает иммунные реакции при введении человеку. Уже с 1992 года яйца иммунизированных кур стали использовать как источник антител в исследовательских целях.

«Прелесть системы в том, что от птиц можно получать много антител, — сказал Родриго Галлардо (Rodrigo Gallardo), профессор Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе. — Помимо низкой стоимости производства этих антител у кур, их можно очень быстро обновлять, используя обновленные антигены для гипериммунизации кур, что обеспечивает защиту от существующих вариантных штаммов».

Профессор Галлардо и его коллеги иммунизировали кур двумя дозами трех разных вакцин на основе шиповидного белка вируса SARS-CoV-2. Они измеряли антитела в образцах крови кур и в яичных желтках через три и шесть недель после последней иммунизации. Очищенные антитела были протестированы на способность препятствовать заражению коронавирусом клеток человека в Национальном центре биозащиты и инфекционных заболеваний Университета Джорджа Мейсона. И яйца, и сыворотка иммунизированных кур содержали антитела, распознающие SARS-CoV-2. По словам Галлардо, антитела из сыворотки были более эффективны в нейтрализации вируса, вероятно, потому, что в крови в целом больше антител.

Сейчас Галлардо работает с Дарьей Мохли-Розен из Стэнфордского университета (Daria Mochly-Rosen) и Майклом Уоллахом (Michael Wallach) из Технологического университета Сиднея над разработкой технологии получения антител на основе куриных яиц. Они надеются использовать эти антитела для профилактического средства типа спрея, который могут использовать люди с высоким риском заражения коронавирусом.

Работа была опубликована в журнале Viruses.

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По материалам: polit.ru

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