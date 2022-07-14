«Антон бросил меня как Феофилактову?»: Романец одобрила новый роман Гусева

В прошлом у Антона Гусева были отношения с коллегой по «ДОМу-2» Евгенией Феофилактовой, которая родила ему сына Даниэля. В какой-то момент брак пары распался из-за увлечения Антона Викторией Романец. А недавно и с Викой Гусев оформил развод...

Недоброжелатели посмеиваются над Викой и считают, что ей прилетел бумеранг за то, что в свое время стала разлучницей. Сама же она так не думает и уверяет — им с Гусевым удалось сохранить дружбу после громкого разрыва.

«С чего вы взяли, что Антон бросил меня как Женю? Уж кто-кто, а я не буду собачиться с бывшим и его новой пассией шесть лет! — посмеялась 32-летняя брюнетка. — Так что ответ очевиден, я не обижена ни на что. Я — счастливая женщина! Мы даже с Антоном подписаны друг на друга. Сейчас полностью занята своей жизнью!»

К слову, сейчас Антон Гусев, по слухам, встречается с коллегой по бизнесу. А ведь именно из-за нее и распался брак предпринимателя с Викторией — она случайно обнаружила любовную переписку супруга и была в ярости.

«Я желаю им счастья. Продолжайте! У нас с Антоном за пять лет было много чего хорошего и плохого. Ничего не надо додумывать и придумывать. Для меня это предательство. Я сама бы так не поступила! И не факт, что эта девушка — менеджер Антона. Может, она так была записана в телефоне для отвода глаз. Но менеджеры не шлют друг другу сердечки в два часа ночи. Я увидела это, а Антон дрожащими руками отобрал у меня телефон. В общем, я все поняла. Теперь вопрос с детьми снят. Мне не от кого рожать!» — негодовала Вика еще в конце апреля.

Антон пытался вернуть жену и оправдать себя, но было уже поздно — Романец собрала документа и подала на развод. «А что остается делать женщине с зависимостью? Она в свое время не брезговала скакать с моим бывшим мужем по машинам. При том, что она, по ее же словам, была пятой по счету, с кем он крутил роман на тот момент. А когда я вручила ей своего мужа, она провозгласила себя угонщицей и роковухой и решила, что теперь-то ее будут любить и носить на руках. А вместо это человека не любят, в постели с ней не спят, другим женщинам шлют цветы и сердечки. Оказывается, вот уже много лет Романец — никому не нужная пьющая женщина», — высказывалась о семейной драме Гусевых Евгения Феофилактова.