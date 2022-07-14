Ариан Романовский, Снежана Георгиева и "Антиглянец" о том, чего теперь ждать от светской жизни: "Балы давали и в самые сложные исторические периоды"
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Ариан Романовский, Снежана Георгиева и "Антиглянец" о том, чего теперь ждать от светской жизни: "Балы давали и в самые сложные исторические периоды"

Ариан Романовский, Снежана Георгиева и "Антиглянец" о том, чего теперь ждать от светской жизни: "Балы давали и в самые сложные исторические периоды"

Несмотря на массовый уход мировых брендов из России, закрытие издательских домов и отмену большей части презентаций люксовых марок, светская жизнь и не думает останавливаться. Журналисты Super расспросили у завсегдатаев хроники, что готовит новый сезон.

Я получаю приглашения на ужины, вернисажи, финисажи не меньше, чем раньше. Места притяжения глобально не изменились. Герои "Татлера" повсюду: от Патриарших до Сен-Тропе. А те, кто не хочет лететь зигзагами, рванули в Бодрум. Вот прямо сейчас я захожу в "Сахалин", и он полон нашими людьми,

— поделился бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский.

Светская жизнь — древнейший способ коммуникации: она существовала во все времена независимо от геополитических интриг. Балы давали и в самые сложные исторические периоды. Где еще можно посплетничать? Посмотреть на краша, выгулять новый лук? Сейчас уклон сместился в сторону культурных или домашних мероприятий. Поначалу у меня душа болела за ивент-мейкеров, но мой знакомый антрепренер справедливо сказал: "Камон, никто не перестанет праздновать дни рождения",

— продолжил Ариан.


Ариан Романовский

Юлия Пош из "Антиглянца" тоже не смотрит на ситуацию с пессимизмом:

Да, количество коммерческих тусовок в формате "презентация очередной сумки/духов/трусов" станет заметно меньше, но как вид они едва ли исчезнут: в конце концов, есть немало российских брендов, которые могут себе позволить устроить праздник. Хочется верить, что в рамках импортозамещения станет больше мероприятий со смыслом: театральных премьер, арт-суаре.

И Ариан Романовский, и админы телеграм-канала "Антиглянец" в скором времени организуют свои вечеринки, а вот у владелицы винодельни "Золотая балка" Снежаны Георгиевой пока нет планов "собрать стадион, чтобы разлить шампанское и повеселиться".

Не сомневаюсь, что будут люди, которые будут устраивать светские мероприятия. Другое дело — их уместность. В моей жизни их стало меньше сильно задолго до: с приходом коронавируса я перестала развлекаться в публичных местах. Есть домашние мероприятия, тренд на которые появился давно, и теперь, к сожалению или к счастью, усиливается из-за событий, которые не располагают к веселью,

— поделилась бизнесвумен.


Снежана Георгиева
Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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