Артамонов призвал решить вопрос с неиспользуемыми сельскохозяйственными землями

Остается всего лишь два-три года до возвращения в оборот поросших лесом земель сельскохозяйственного назначения, которые в свое время были приватизированы горе-предпринимателями. Об этом 14 июня сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор подчеркнул, что в особенности эта проблема касается регионов центральной России.

«Кто-то эти земли когда-то приватизировал, ваучеры скупил за бесценок и не собирался их обрабатывать. А забирать их у этого горе-собственника наши законы не позволяют. Законодательство остается слишком мягким», — считает парламентарий.

Артамонов рассказал, что соответствующий пункт уже вписан в концепцию грядущего бюджета: будет увеличен объем финансирования на проведение технических работ, которые позволили бы вернуть в оборот земли.

«Эти территории отстаивали наши отцы и деды. А мы занимаемся попустительством, позволяем им зарастать», — пояснил сенатор.

Артамонов поделился историей из личного опыта, когда он однажды выезжал в Литву, где для возвращения территорий стране увеличили налог на 10 процентов для тех, кто должными образом не использует сельскохозяйственные площади. По словам сенатора, тогда бизнесмены вставали очередь, чтобы вернуть земли государству, так как их содержание стало невыгодным.

«Нам нужно видеть те задачи, которые можно решать поэтапно, а есть те, которые надо решать немедленно», — заключил сенатор.



