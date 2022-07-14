Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит полнолуние 2022
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Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит полнолуние 2022

Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит полнолуние 2022
Лариса Андерсен дала прогноз на полнолуние 13 июля 2022 года в 21:38 Мск. В этот раз полнолуние у нас с вами находится в знаке Козерога ♑. А роковым полнолуние будет, потому что представителей всех знаков Зодиака ждет трансформация. В жизни всех произойдут изменения. Луна у нас сейчас находится в Козероге ♑, а Солнышко - в Раке♋. Эта оппозиция нам показывает направление нашей трансформации. А именно: Знак Рака - это дом, семья, отношения, духовные ценности. А наш прекрасный Козерог - работа и карьера. Это полнолуние нас заставит найти свой баланс между этими двумя сферами. Не вариант полностью отказываться от одной из этих сфер. Важна гармония. Нужно правильно выстроить границы для каждой из этих сфер, найти место для каждой‼️ Кроме того, в этот период могут обостриться вопросы, связанные с работой или семьей. Какие-то ошибки в работе, недочеты в воспитании детей, взаимоотношения между членами семьи. Сегодняшнее полнолуние еще удивительно тем, что Луна сейчас находится максимально близко к Земле. Полнолунию сегодня предшествует Суперлуние. Суперлуние в Козероге отлично подходит для занятий творчеством и времяпрепровождения с семьей. Миритесь с родственниками, расхламляйте свое жилье и голову. А трин Венеры и Сатурна в эти дни поможет вам наладить личную жизнь ♥️. ⠀ В эти дни стоит избежать:⠀ ❌ ссор и обид; ❌ одалживания денег; ❌ работ в саду и огороде; ❌ планирования будущего; ❌ резких эмоциональных реакций; ❌ рискованных поступков; ❌ принятия необдуманных решений. Что можно делать: ✅ Время разобраться со своими проблемами и страхами ✅ Выплесните внутреннее напряжение в спорте или творчестве. Пойте, рисуйте, бегайте или танцуйте. ✅ Отдохните ✅ Следите за здоровьем, организм сейчас очень уязвим. ✅ Медитируйте Соблюдайте эти простые правила 13, 14, 15 июля! Обнимаю ♥️ https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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