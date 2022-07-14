Безверхова и Грант решил завести ребёнка
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Безверхова и Грант решил завести ребёнка

Безверхова и Грант решил завести ребёнка
Недавно Клавдия Безверхова сообщила своим фанатам одну очень интересную новость. Вместе с Артёмом Грантом они посоветовались и приняли решение больше не предохраняться. Недавно Клавдия Безверхова сообщила своим фанатам одну очень интересную новость. Вместе с Артёмом Грантом они посоветовались и приняли решение больше не предохраняться. Именно поэтому девушка уверена, что она очень скоро забеременеет и родит малыша. Они собираются стать родителями, в то время как остальные участники обсуждают их безответственность. Всем хорошо известно, что отношения между ними достаточно напряжённые.

Даже сама Клава в шоке, однако она уже продумала план действий на ближайшее время, как только станет мамой во второй раз. Кроме того, она решила пошутить, что второй ребёнок будет жить с мамой Артёма гранты, так как первый ребёнок живёт у ее мамы.

Стоит отметить, что данная ситуация почему-то сильно напрягает Ивана Барзикова. Он считает себя главным борцом за моральный облик участников телестройки. Это звучит особенно забавно, если учитывать тот факт, что женатый на Марго Куксенко Ваня живёт с Кристиной Бухынбалтэ. Мужчина уже давно осуждает Артёма Гранта, а сейчас он буквально нашёл новый повод, чтобы можно было придираться к парню. Интересно, что же действительно произойдёт на проекте, если Клава забеременеет?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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