Билл Гейтс отдаст почти все свое состояние на благотворительность: "Я покину список самых богатых людей мира"

Вадим Карасев

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что отдаст почти все свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation, который он основал вместе со своей бывшей женой Мелиндой Гейтс. Об этом миллиардер рассказал в твиттере (заблокирован в России).

Гейтс отметил, что после этого он выйдет из списка самых богатых людей мира. Я планирую отдать практически все свое состояние фонду. Я буду двигаться вниз и покину список самых богатых людей мира. Билл Гейтс рассказал, что ежегодно направлял в фонд по 6 млрд долларов, но "великие кризисы нашего времени требуют большего". Миллиардер уже перечислил фонду 20 млрд долларов.

Он добавил, что мир за последние годы пережил много крупных потрясений, в том числе пандемию коронавируса и конфликт на Украине, которые, по его словам, "повергли многих людей в уныние". Я обязан вернуть свои ресурсы обществу теми способами, которые оказывают большее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни. Я надеюсь, что другие богатые люди, занимающие привилегированные должности, тоже сделают шаг вперед. Благотворительный фонд Gates Foundation был основан в 2000 году и считается крупнейшим частным фондом в США. Состояние самого Билла Гейтса, по данным Forbes, оценивается в 122,1 млрд долларов, он занимает четвертую строчку в списке самых богатых людей мира.

Ксения Смирнова