Bitfinex пожертвует более $1 млн малому бизнесу в Сальвадоре
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Bitfinex пожертвует более $1 млн малому бизнесу в Сальвадоре

Bitfinex пожертвует более $1 млн малому бизнесу в Сальвадоре


Биткоин-биржа Bitfinex пожертвует 36 BTC (~$0,7 млн) и 600 000 USDT для помощи малым предприятиям и сообществам в Сальвадоре.



Средства предназначены для малого бизнеса в наиболее неблагополучных районах страны — Илопанго, Сояпанго и Апопа. Поддержку получат различные проекты и инициативы, говорится в заявлении.


"Это реальное финансирование демонстрирует потенциал биткоина в достижении процветания и экономической свободы. Предоставляя BTC и Tether местным сообществам в Сальвадоре, мы оказываем жизненно важную поддержку малому бизнесу, а также противодействуем последствиям массового насилия, охватившего всю страну", — заявил CTO Bitfinex Паоло Ардоино.


Получатели смогут принять пожертвования на собственные биткоин-кошельки, включая поддерживаемый государством Chivo.


Местное подразделение Bitfinex Securities El Salvador выступит в качестве провайдера финансовых услуг для выпуска государственного токена Volcano на сумму $1 млрд.


Платформа сообщила, что материнская компания iFinex сотрудничает с правительством страны в разработке нормативно-правовой базы для криптовалют.


Напомним, в сентябре 2021 года власти Сальвадора признали биткоин законным средством платежа.


Правительство начало покупать первую криптовалюту незадолго до легализации за счет специально сформированного фонда на $150 млн.


В конце июля 2022 года власти приобрели дополнительные 80 BTC на общую сумму $1,52 млн.

# Экономика bitfinex, сальвадор, новости
По материалам: ForkLog

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