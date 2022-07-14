Bitfinex пожертвует более $1 млн малому бизнесу в Сальвадоре

Биткоин-биржа Bitfinex пожертвует 36 BTC (~$0,7 млн) и 600 000 USDT для помощи малым предприятиям и сообществам в Сальвадоре.

#Bitfinex has donated 36 $BTC and $600K in $USDT to help communities and small businesses in El Salvador 🎉



Let’s aim to bring prosperity and economic freedom to more communities through $BTC and Tether! https://t.co/GopIkBXQhH — Bitfinex (@bitfinex) July 14, 2022

Средства предназначены для малого бизнеса в наиболее неблагополучных районах страны — Илопанго, Сояпанго и Апопа. Поддержку получат различные проекты и инициативы, говорится в заявлении.

"Это реальное финансирование демонстрирует потенциал биткоина в достижении процветания и экономической свободы. Предоставляя BTC и Tether местным сообществам в Сальвадоре, мы оказываем жизненно важную поддержку малому бизнесу, а также противодействуем последствиям массового насилия, охватившего всю страну", — заявил CTO Bitfinex Паоло Ардоино.

Получатели смогут принять пожертвования на собственные биткоин-кошельки, включая поддерживаемый государством Chivo.

Местное подразделение Bitfinex Securities El Salvador выступит в качестве провайдера финансовых услуг для выпуска государственного токена Volcano на сумму $1 млрд.

Платформа сообщила, что материнская компания iFinex сотрудничает с правительством страны в разработке нормативно-правовой базы для криптовалют.

Напомним, в сентябре 2021 года власти Сальвадора признали биткоин законным средством платежа.

Правительство начало покупать первую криптовалюту незадолго до легализации за счет специально сформированного фонда на $150 млн.

В конце июля 2022 года власти приобрели дополнительные 80 BTC на общую сумму $1,52 млн.