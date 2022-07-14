Благодаря примеру одной самки шимпанзе из Уганды научились рыть «колодцы»

Вадим Карасев

Представители группы шимпанзе, живущей в лесу Будонго в Уганде, начали раскапывать землю в поисках воды, понаблюдав за тем, как этим занимается примкнувшая к этой группе пришлая самка.

Навык выкапывания «колодцев» в поисках воды имеется у некоторых популяций шимпанзе, живущих в саванне, тогда как лесные шимпанзе никогда ранее не были замечены за таким занятием. Катрин Хобайтер (Catherine Hobaiter) и ее коллеги из Сент-Эндрюсского университета, наблюдая за группой шимпанзе Вайбира в лесу Будонго, обнаружили в 2015 году, что среди шимпанзе появилась молодая самка, пришедшая откуда-то извне. Она получила кличку Ониофи.

От местных шимпанзе Ониофи отличалась умением выкапывать «колодцы» и собирать в них воду. Предположительно, она родилась в одной из тех групп шимпанзе, где этот навык давно распространен. Увидев, как Ониофи копает колодцы, другие шимпанзе из группы Вайбира — как молодые, так и взрослые — заинтересовались ее поведением. Доминирующие самцы смотрели, как она копает и пьет из колодца, а затем тоже пили из него. Самки же последовали примеру Ониофи и сами начали копать.

«Что также интересно, все колодцы появляются рядом с открытыми водоемами, так что цель их, скорее всего, фильтровать воду, а не искать ее. Шимпанзе могут получать более чистую воду или воду с другим вкусом», — рассказывает одна из автров исследования Хелла Петер (Hella Péter).

Работа была опубликована в журнале Primates.