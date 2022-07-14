Болезнь Ивана Краско: как себя чувствует актер, прогнозы врачей

Легендарному актеру Ивану Краско в сентябре исполнится уже 92 года. В таком возрасте здоровье пожилого мужчины оставляет желать лучшего. Вот и недавно по сети разлетелась информация, что артист находится в больнице в тяжелом состоянии.

Несмотря на то, что молодая любовница уверяла, будто Иван Иванович является отцом ее маленького ребенка, актер уже не в том возрасте, чтобы заводить детей. У Краско и без того пятеро детей от трех жен. Он физически не смог бы стать отцом. К слову, в итоге ложь девушки разоблачили.

В октябре 2020 года Иван Краско переболел коронавирусом, к счастью, в легкой форме. Он лечился в домашних условиях, а в 2021 году, дабы обезопасить себя, решился сделать прививку. В августе 2021 года его госпитализировали с микроинсультом, после которого на некоторое время отнялись ноги. В феврале 2022 года актера вновь госпитализировали, но уже на реабилитацию. Сейчас самый серьезный диагноз пожилого актера – деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. Также у Краско серьезные проблемы со зрением и другие хронические заболевания.





На днях появилась информация, что Ивану Ивановичу стало плохо на даче (появились проблемы с дыханием, боли в груди), и его на скорой привезли в Свердловскую больницу на Крестовом острове. Благо, родные были рядом и незамедлительно вызвали неотложку.

Как рассказал директор Вячеслав Смородинов, у 91-летнего актера скопилась жидкость в легких и имеются серьезные проблемы с сердцем. Вообще, последнее время Краско чувствовал себя не очень хорошо: мучала одышка, быстрая усталость, потеря сил.





«Спасибо худруку театра, оперативно приехали за ним на дачу. Это было еще в пятницу, - отмечает Смородинов. – Сейчас, в 91 год — это все серьезно».

Иван Иванович чувствует себя нормально, он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Актер на связи, созванивается с родными и друзьями, обсуждает последние новости и любимый футбол. По всей вероятности, его жизни ничего серьезно не угрожает.