Браулер Rumbleverse от создателей Killer Instinct и Epic Games выходит в августе

Вадим Карасев





Издательство Epic Games и студия Iron Galaxy объявили, что многопользовательский браулер Rumbleverse, который представили в конце 2021 года, выходит 11 августа 2022 года. Релиз игры состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра является условно-бесплатной.

Несмотря на запланированный выпуск игры Rumbleverse 11 августа, первый сезон в ней стартует только через неделю — 18 августа. Напомним, что сама игра многопользовательская, она предполагает участие в каждом матче до 40 человек. В игре множество уникальных персонажей со своими преимуществами, при этом игроки могут использовать сотни предметов для кастомизации героя.

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Напомним, что команда Iron Galaxy известна игрой Killer Instinct, которая была выпущена в 2013 году в качестве эксклюзивного проекта Xbox.