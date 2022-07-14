Британский фотограф показывает, как животные преобразились с момента их появления на свет
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Британский фотограф показывает, как животные преобразились с момента их появления на свет

Британский фотограф показывает, как животные преобразились с момента их появления на свет

Английский фотограф Джерард Геттингс уже не понаслышке всем известен своими фотопроектами, где он наглядно показал, насколько люди могут быть схожи со своими четвероногими друзьями, а именно с котиками и собачками. Но на этом любитель животных не остановился, и вот, вашему вниманию он уже предлагает серию фотографий из нового проекта Baby Animal Match, где показано, как из гадкого утёнка может вырасти прекрасный лебедь.

1. Голубь

2. Обыкновенная сипуха

Сам автор работы оставляет под этим фото комментарий, насколько изменения новорождённого птенца во взрослую особь сипухи поразительны.

Это что-то с чем-то.

3. Ворон

4. Утка

5. Овечка

6. Коза

8. Корова

8. Лошадь

9. Хамелеон

Фотограф из Лондона настоятельно рекомендует своим подписчикам попробовать подержать хамелеона в руках, ощущения незабываемые!

10. Ёжик

А вот и любимый снимок самого Джерарда Геттингса. Ежонок просто очаровал фотографа своей милотой.

Вы только послушайте, как этот маленький парень обедает.

11. Кот

12. Собака

13. Кролик

Больше работ и новых проектов этого гениального фотографа, который знает толк, с какого ракурса лучше сфоткать вашего питомца, можно посмотреть здесь.

Фантастическую подборку фотокарточек из проекта «Do you look like your cat» можно посмотреть здесь.

# Интересное
По материалам: twizz

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