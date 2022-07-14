«Бросаются на крест, ложатся на венки, поют»: поклонники Шатунова устроили дискотеку на кладбище
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«Бросаются на крест, ложатся на венки, поют»: поклонники Шатунова устроили дискотеку на кладбище

«Бросаются на крест, ложатся на венки, поют»: поклонники Шатунова устроили дискотеку на кладбище

Юрий Шатунов ушел из жизни от острой сердечной недостаточности. 28 июня певца кремировали на Троекуровском кладбище — часть праха похоронили в Москве, часть увезли в Германию. Поклонники солиста «Ласкового мая» ежедневно приходят на его могилу, правда, не все ведут себя прилично.

Как оказалось, слушатели приходят на кладбище и устраивают шум. Поклонники Юрия Шатунова фотографируются, включают музыку и даже подтанцовывают...

«Народ валит и валит, — с ходу заявил охранник кладбища. — Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне».

Мужчина делает замечания скорбящим, но все без толку — посетители продолжают галдеть и вести себя неприлично. «Я попросил выключить песни. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно. Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные, в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…» — возмущается сторож.

По слухам, семья Шатунова еще не развеяла его прах в Германии. Жена артиста не выходит на связь с журналистами, дети также молчат. Зато друг Юрия несколько дней назад рассказывал, как родные планируют провести прощальную церемонию.

«Не определена дата. Близкие, когда сочтут нужным, отправятся на озеро. Хотя одно федеральное издание уже вышло со статьей, что «семья развеяла прах Юрия», — уточнял приятель исполнителя. — Туда нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все как Юра любил. Ему нравились глухие места».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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