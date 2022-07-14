Celsius подала заявление о банкротстве
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Celsius подала заявление о банкротстве

Celsius подала заявление о банкротстве


Криптолендинговая платформа Celsius Network и некоторые ее дочерние компании подали ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка.



Заявление направлено в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. В компании надеются, что реструктуризация позволит «максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон».


«Сегодняшнее ходатайство следует за трудным, но необходимым решением Celsius в прошлом месяце приостановить снятие средств, обмен и переводы на платформе, чтобы стабилизировать свой бизнес и защитить клиентов», — отметили в компании.


Celsius сообщила, что обладает $167 млн наличными для обеспечения ликвидности для поддержки определенных операций в процессе реструктуризации.


В компании подчеркнули, что с момента подачи заявки большая часть операций на платформе приостанавливается, но она продолжит работу.


13 июля Celsius погасила последний крупный заем в DeFi-протоколе Compound и вывела чуть менее $200 млн в WBTC, а накануне — заем в протоколе Aave, освободив залог в более чем 400 000 stETH.


Напомним, 13 июня платформа приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами. Тогда в компании это объяснили "экстремальными рыночными условиями", однако аналитики предположили, что реальная причина произошедшего — «кризис ликвидности».


7 июля Celsius полностью погасила кредит в DeFi-протоколе MakerDAO и вывела суммарно 23 962 WBTC обеспечения на сумму ~$490 млн.


Юристы называли банкротство компании практически неизбежным, а в Департаменте финансового регулирования штата Вермонт заявили о ее «крайней неплатежеспособности». Сообщалось, что существующие инвесторы платформы согласны на реструктуризацию, но воздержатся от новых вложений в проект. 


До Celsius ходатайство о банкротстве также подали хедж-фонд Three Arrows Capital и криптовалютный брокер Voyager Digital.

# Экономика celsius network, банкротство, новости
По материалам: ForkLog

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