Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Верующим важно знать о том, что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года, чтобы не нарушать церковных правил. Православные в этот день поминают двух талантливых врачей, которым Господом был дан дар исцеления. Кузьма и Демьян — так их звали, поэтому народный праздник в этот день именуется Летние Кузьминки.
Запреты в праздник Космы и Дамиана
Третий день подряд люди отмечают большой церковный праздник День апостолов Петра и Павла. Щедро накрывают столы, зовут к себе гостей и сами посещают родных, близких и друзей.
День имеет свои ограничения в работе, при этом для женщин и мужчин они разные. Если прекрасному полу 14 июля запрещается тяжело работать, потому что придется много трудиться всю жизнь, то мужчинам не стоит заниматься рисованием.
Сезон сенокоса в разгаре, поэтому сильный пол с самого утра отправляется в поле. Крестьяне переживают о том, чтобы погода еще долго была теплой и сухой, ведь осадки помешают высушить сено, необходимое для домашнего скота.
Девушки в этот день пололи грядки, полагая, что такой обряд позволит замедлить рост сорняков. Собирали ягоды: смородина, малина и крыжовник как раз поспевали к середине июля. Из них варили компоты и варенье.
Зимние заготовки, сделанные в Летние Кузьминки, отличаются особыми вкусовыми качествами. День Космы и Дамиана считается женским праздником, поэтому одна из его традиций — вечерние посиделки. Женщины разных возрастов собирались в одном месте, накрывали столы, общались, веселились и устраивали гулянья, не приглашая мужчин.
Приметы и поверья праздника День Космы и Дамиана
Все, что приснится в ночь с 13 на 14 июля 2022 года, скоро исполнится, но при условии, что человек никому не расскажет об увиденном. Явившееся во время дневного отдыха, сбудется в тот момент, когда сон уже будет забыт.
Приметы на 14 июля 2022 годаПредвестником дождя в этот день считается западный ветер. Луна на ночном небе в тумане — на следующий день будет гроза, а если имеет необычный, красноваты оттенок — подует сильный ветер. Чтобы узнать, будет ли дождь, присматривались к пламени свечи: тусклое свечение — жди осадки. Раннее появление желтых листьев на деревьях и листопад — лето быстро закончиться и резко начнутся холодная осень. Ясные звезды ночью и утром тучами затянуло небо — пора готовиться к ненастью. О сильной жаре расскажет громкий крик сурка. Зима выдастся снежной, если мыши делают себе гнезда в льне.
Рожденные в этот день от природы наделены даром исцеления. Они могут лечить людей не только на физическом, но и на психологическом уровне. Из них получатся хорошие врачи.
Кто отмечает именины 14 июля, хорошие друзья, которые поддержат в нужный момент, найдут слова утешения и подбодрят.
Защитить их от негатива могут украшения с камнем серпентин.