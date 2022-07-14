Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года

Верующим важно знать о том, что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года, чтобы не нарушать церковных правил. Православные в этот день поминают двух талантливых врачей, которым Господом был дан дар исцеления. Кузьма и Демьян — так их звали, поэтому народный праздник в этот день именуется Летние Кузьминки.

Запреты в праздник Космы и Дамиана





День имеет свои ограничения в работе, при этом для женщин и мужчин они разные. Если прекрасному полу 14 июля запрещается тяжело работать, потому что придется много трудиться всю жизнь, то мужчинам не стоит заниматься рисованием.

Третий день подряд люди отмечают большой церковный праздник День апостолов Петра и Павла. Щедро накрывают столы, зовут к себе гостей и сами посещают родных, близких и друзей.

Сезон сенокоса в разгаре, поэтому сильный пол с самого утра отправляется в поле. Крестьяне переживают о том, чтобы погода еще долго была теплой и сухой, ведь осадки помешают высушить сено, необходимое для домашнего скота.

Девушки в этот день пололи грядки, полагая, что такой обряд позволит замедлить рост сорняков. Собирали ягоды: смородина, малина и крыжовник как раз поспевали к середине июля. Из них варили компоты и варенье.

Зимние заготовки, сделанные в Летние Кузьминки, отличаются особыми вкусовыми качествами. День Космы и Дамиана считается женским праздником, поэтому одна из его традиций — вечерние посиделки. Женщины разных возрастов собирались в одном месте, накрывали столы, общались, веселились и устраивали гулянья, не приглашая мужчин.

Приметы и поверья праздника День Космы и Дамиана





Все, что приснится в ночь с 13 на 14 июля 2022 года, скоро исполнится, но при условии, что человек никому не расскажет об увиденном. Явившееся во время дневного отдыха, сбудется в тот момент, когда сон уже будет забыт.

Приметы на 14 июля 2022 года

Предвестником дождя в этот день считается западный ветер. Луна на ночном небе в тумане — на следующий день будет гроза, а если имеет необычный, красноваты оттенок — подует сильный ветер. Чтобы узнать, будет ли дождь, присматривались к пламени свечи: тусклое свечение — жди осадки. Раннее появление желтых листьев на деревьях и листопад — лето быстро закончиться и резко начнутся холодная осень. Ясные звезды ночью и утром тучами затянуло небо — пора готовиться к ненастью. О сильной жаре расскажет громкий крик сурка. Зима выдастся снежной, если мыши делают себе гнезда в льне.

Рожденные в этот день от природы наделены даром исцеления. Они могут лечить людей не только на физическом, но и на психологическом уровне. Из них получатся хорошие врачи.

Кто отмечает именины 14 июля, хорошие друзья, которые поддержат в нужный момент, найдут слова утешения и подбодрят.

Защитить их от негатива могут украшения с камнем серпентин.