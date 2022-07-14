Дана Борисова рассказала о романе с девушкой
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Дана Борисова рассказала о романе с девушкой

Дана Борисова рассказала о романе с девушкой
46-летняя ведущая Дана Борисова рассказала о своих экспериментах. Экс-ведущая программы «Армейский магазин» после реабилитации от наркозависимости отказалась от случайных интимных связей и несерьезных отношений. По словам Даны, у нее уже давно не было секса. «У меня нет мужчины и отношений уже несколько лет. Не испытываю необходимости. А, может, просто не хочу рисковать своим здоровьем», — отметила Борисова. Участница проекта «Форт Боярд» призналась, что в прошлом у нее были нетрадиционные отношения, но она не захотела их продолжить. «Роман и поцелуй с девушкой были еще на первом курсе журфака. Но я струсила. Особо не разобралась в своих чувствах и отношения закончились», — поделилась звезда многочисленных ток-шоу. По словам Даны, раньше она могла свободно раздеться перед камерой. В 2014 году артистка снялась с обнаженной грудью для мужского журнала Maxim. Борисова рассказала, что в тот момент употребляла запрещенные вещества.
«Во время этих съемок наркоманила так, что нарушалась речь и я не могла разговаривать. Только мычала. Но снялась в стиле «ню» не поэтому. Просто захотелось. И до сих пор не жалею», — заверила «заклятая подруга» Анастасии Волочковой. Сейчас телеведущая переживает за 26-летнего блогера Рому Желудя, который недавно рассказал о наркотической зависимости и ее последствиях. «Он сорвался и употребляет целый год. Виню себя в том, что не замечала это, хотя видела, как он плохо выглядит. Буду уговаривать его поехать в реабилитационный центр», — заявила Дана. Сама Борисова тоже не сразу осознала свою зависимость. Ее обманом отправили на Самуи в рехаб мама и Андрей Малахов. Сначала она сильно злилась на них, но теперь — наоборот, благодарна.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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