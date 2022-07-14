Дочка Алены Яковлевой выписалась из роддома
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Дочка Алены Яковлевой выписалась из роддома

Дочка Алены Яковлевой выписалась из роддома
Актриса Алена Яковлева стала бабушкой. 7 июля Мария Козакова впервые стала мамой — у нее родилась дочь. Крохе дали необычное имя Иванна. Вчера молодую маму и малышку выписали из перинатального центра. Мария Козакова поделилась первым фото с новорожденной. На снимке 29-летняя актриса позирует в длинном белом платье в мелкий цветочек, а рядом стоит муж Иван Замотаев, который нежно держит кроху на руках. Если же для артистки этот ребенок первый по счету, то для ее супруга — третий. От предыдущих браков у Замотаева растут дочь Александра и сын Дмитрий. 12 июля Козакову с малышкой выписали из роддома. По словам молодой мамы, дома ждала собака, и она не обрадовалась, увидев нового члена семьи. «Р-ревность», — пошутила актриса.
Примечательно, что Мария не афишировала беременность. Артистка до последнего скрывала интересное положение, при этом работала в театре и вела активный образ жизни. Козакова не очень любит говорить о личном, а вот ее мама Алена Яковлева с удовольствием делится какими-то подробностями. Например, во время пандемии актриса рассказывала, как хорошо провела время с дочерью и зятем. «Мне самое главное, чтобы Маша была счастлива, поэтому я никогда не лезу в отношения. К тому же они до свадьбы прожили два года вместе. Мало того, мы провели всю изоляцию вместе втроем на даче. И это тоже испытание в хорошем смысле этого слова: для них и для меня. Поэтому я думаю и надеюсь, что у них все очень хорошо будет. Маша оказалась не по годам мудра. Я ей сказала, что, надеюсь, она прекратит эту порочную практику нашей семьи выходить замуж по много раз. И очень надеюсь, что это будет ее единственный избранник», — откровенничала Алена Юрьевна.
# Шоу-бизнес Яковлева Алена
По материалам: z-aya

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