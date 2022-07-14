Домработница Филиппа Киркорова рассказала о замужестве с ним

Певец Филипп Киркоров так и не нашел новую любовь. Более 20 лет Люся работала на Филиппа Бедросовича. Эта женщина знает, как Киркоров в свое время любил и обожествлял Аллу Пугачеву. Домработница считает, что вряд ли артист женится после тяжелого разрыва с Примадонной. Люся очень тепло относится к бывшему боссу и считает его однолюбом. «Аллу, во-первых, забыть невозможно. Ее никто не забудет: ни я, ни он. И никто другой! Потому что таких, как Алла, у нас больше нет и не будет. А женится Филипп, может быть, лет через 10 только, на мне. Шучу, конечно. Он такой красавец! У него могли быть Анастасия Стоцкая, Ани Лорак и другие красотки… Ну зачем ему я? Хотя у меня с ним была очень счастливая жизнь!» — поделилась женщина с журналистами. В 2020 году домработница ушла от Филиппа Бедросовича. Несмотря на это, она верит, что он вспоминает о ней.«Правильно, потому что и я люблю его. У него такой дуры больше не будет. Его Алла знала, как говорится, наизусть. И я так же. Больше никто! Знаю одно: даже, если он меня пригласит вернуться, я уже не пойду. Всю жизнь же работала! А сейчас руку повредила, в данный момент нога чуть-чуть болит. Уже с собачками не набегаешься!» — призналась Люся. Напомним, с Аллой Борисовной Киркоров расстался в середине нулевых. Артист тяжело переживал разрыв с Примадонной, которая предпочла ему молодого шоумена Максима Галкина. «Я придумал свою жизнь, и все сбылось. Сейчас удивляюсь: а откуда у этой кучерявой рожи столько наглости было подумать, что у него получится такая классная жизнь? Я думал: «Хочу золотую медаль в школе!» — Да пожалуйста! «Так, хочу в Лас-Вегас». — На! «Хочу жениться на Алле Пугачевой». — На! «Хочу быть главным артистом этой страны». — На! А вот сейчас я думаю: ну и зачем эта золотая медаль мне была нужна? Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — откровенничал как-то исполнитель.