"Ее посадили на бомбу": Валдис Пельш рассказал, как Чулпан Хаматову жестоко разыграли в 2004 году
55-летний Валдис Пельш вел телепрограмму "Розыгрыш" с 20 сентября 2003 по 29 апреля 2012 года и за это время успел повидать на своем шоу много звезд. Иногда, правда, розыгрыши были слишком жестокими, и их даже не показали в эфире.
"Мы понимали, что каждый человек может оказаться слабым в той или иной ситуации, и не хотели никому портить репутацию", — объяснил Валдис. Он понимает, что рейтинги передачи могли бы прыгнуть вверх, если показать что-то такое, но это все еще неэтично.
Героем одного из таких выпусков стала Чулпан Хаматова. Еще совсем молодую на тот момент актрису (действие происходило в 2004 году) слишком сильно напугали. "Ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку", — рассказал Пельш.
Хаматова сидела в кафе с подругой, и туда ворвались люди в масках и с автоматами, выстроили всех к стене и сказали, что подруга актрисы переносит смертельный вирус, который подцепила во Вьетнаме. Чулпан не на шутку возмутилась этим.
Скоро выйдет, возможно, последний российский фильм с Хаматовой
Уехавшая в Латвию актриса до этого успела сняться в дебютном фильме "Просточеловек" режиссера Яны Климовой-Юсуповой. По сюжету она сыграет одинокую и больную женщину, ранее бросившую своего сына в роддоме.
Мальчик вырос, завел девушку и устроился работать в бар, и только тогда мать в исполнении Хаматовой решила к нему наведаться и испортить все его планы. Вместе с Чулпан сыграет Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного.
Посмотреть картину можно будет во все кинотеатрах страны, начиная с 25 августа.