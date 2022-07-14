"Ее посадили на бомбу": Валдис Пельш рассказал, как Чулпан Хаматову жестоко разыграли в 2004 году
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"Ее посадили на бомбу": Валдис Пельш рассказал, как Чулпан Хаматову жестоко разыграли в 2004 году

"Ее посадили на бомбу": Валдис Пельш рассказал, как Чулпан Хаматову жестоко разыграли в 2004 году

55-летний Валдис Пельш вел телепрограмму "Розыгрыш" с 20 сентября 2003 по 29 апреля 2012 года и за это время успел повидать на своем шоу много звезд. Иногда, правда, розыгрыши были слишком жестокими, и их даже не показали в эфире.

"Мы понимали, что каждый человек может оказаться слабым в той или иной ситуации, и не хотели никому портить репутацию", — объяснил Валдис. Он понимает, что рейтинги передачи могли бы прыгнуть вверх, если показать что-то такое, но это все еще неэтично.


Героем одного из таких выпусков стала Чулпан Хаматова. Еще совсем молодую на тот момент актрису (действие происходило в 2004 году) слишком сильно напугали. "Ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку", — рассказал Пельш.

Хаматова сидела в кафе с подругой, и туда ворвались люди в масках и с автоматами, выстроили всех к стене и сказали, что подруга актрисы переносит смертельный вирус, который подцепила во Вьетнаме. Чулпан не на шутку возмутилась этим.

Мне просто уничтожили нервную систему! На фоне глобальной трагедии такие "шуточки"... Девятого сентября, когда еще неделя не прошла после Беслана! Как это вообще возможно, чтобы человек взял автомат и стал пугать других?! Какие цели телевидение преследует, на какие человеческие импульсы работает?!

Скоро выйдет, возможно, последний российский фильм с Хаматовой

Уехавшая в Латвию актриса до этого успела сняться в дебютном фильме "Просточеловек" режиссера Яны Климовой-Юсуповой. По сюжету она сыграет одинокую и больную женщину, ранее  бросившую своего сына в роддоме.

Мальчик вырос, завел девушку и устроился работать в бар, и только тогда мать в исполнении Хаматовой решила к нему наведаться и испортить все его планы. Вместе с Чулпан сыграет Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного.

Посмотреть картину можно будет во все кинотеатрах страны, начиная с 25 августа.

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По материалам: uposters.ru

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