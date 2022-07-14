Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе
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Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе

Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе
61-летняя ведущая Елена Малышева высказалась о новом вирусе обезьян в России.   Телеведущая рассказала, как можно заразиться оспой обезьян. Терапевт также объяснила, кто легче всего переносит заболевание. Накануне в России выявили первый случай оспы обезьян. По информации Роспотребнадзора, заболевание нашли у молодого человека, который вернулся из Португалии в Москву. Ведущая передачи «Здоровье» призвала россиян не паниковать. По словам Елены, в сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме. Вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян. Малашева отметила, что этой инфекцией нельзя заразиться также, как коронавирусом. «Она не распространяется стремительно воздушно-капельным путем, и, чтобы заразиться, нужно постараться. Нужно находиться не менее трех часов с зараженным человеком на расстоянии менее метра — это очень тесный контакт», — сообщила доктор медицинских наук.
Звезда Первого канала отметила, что люди, рожденные до 1980 года и вакцинированные от оспы, защищены от этой инфекции, а если и болеют, то в легкой форме. Елена рассказала, что заразиться оспой обезьян можно при прямом контакте с инфицированным человеком через повреждения кожи или биологические жидкости, слюну, во время секса. Первым признаком болезни является сыпь с пузырьками на лице, руках, ногах, во рту и половых органах. Она может сопровождаться лихорадкой, чувством дискомфорта, головной болью. Известно, что с мая в России проводится обучение медработников по вопросам данного заболевания. Более того, научный центр «Вектор» уже тестирует векторную вакцину, эффективную против оспы обезьян. «Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, это только «Вектор». И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, неживую», — сообщил «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.
# Шоу-бизнес Малышева Елена
По материалам: z-aya

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