Елена Валюшкина едва не утонула

Актриса Елена Волюшкина рассказала, что с ней приключилось. Артистка призналась, что с ней регулярно случаются мистические истории. Одна из них произошла на съемках популярного фильма «Горько-2» на курорте в Геленджике. Примерно дня за три до окончания процесса актрисе позвонила давняя знакомая, которая обладала провидческими способностями. Она предупредила Елену, что в ближайшее время с Валюшкиной может произойти что-то страшное, нужно беречь себя — ей приснился вещий сон. Правда, детали рассказывать отказалась – чтобы не привлекать беду, уж очень пугающий был сон.«И вот мы начинаем снимать фильм «Горько-2». Съемки проходят отчасти в бассейне, оператор с камерой под водой. Мы должны были плавать и набирать воздуха, потому что мы все в очках. Вдруг случайно кто-то ударил меня ногой. И от этого удара в бассейне я захлебнулась, возникло ощущение, что мне проткнули ножом шею. Случился спазм. И я поняла, что сейчас просто реально умру. Я стала уходить на дно, потом оттолкнулась от него, вынырнула, увидела ассистентку и жестом показала ей, что больше не могу. Она занырнула и вытащила меня», — рассказала «Телепрограмме» актриса. Приехавшие врачи быстро поставили диагноз и оказали помощь. Как выяснилось, у Валюшкиной случился гипертонический криз. К счастью, все обошлось и она довольно быстро восстановилась. Кстати, актриса призналась, что ей всегда была интересна тема мистики, она даже хотела приобрести карты и стать тарологом. Но потом поняла, что на это уходит слишком много времени.