Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в Калининград
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Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в Калининград

Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в Калининград

Представители Еврокомиссии заявили, что санкции ЕС запрещают провоз в Калининградскую область РФ подсанкционных товаров только автомобильным транспортом, в то время как железнодорожные грузоперевозки разрешаются с учетом необходимого контроля.

В ЕК отметили, что организация в данный момент не ведет переговоров с Москвой на тему Калининграда. Представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что министерство иностранных дел изучит рекомендации Еврокомиссии.


"Государства-члены должны проверить, остаются ли объемы транзита в пределах исторических средних значений за последние три года, в частности отражающих реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, и что нет никаких необычных потоков или торговых моделей, которые могли бы привести к обходу [санкций]. Транзит санкционированных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае, независимо от вида транспорта", — пояснили в Еврокомиссии.

Представители организации подчеркнули, что надлежащие проверки грузоперевозок между "большой" Россией и Калининградом крайне важны для профилактики попадания на таможенную территорию Евросоюза санкционных товаров.

"Государства-члены несут ответственность за осуществление санкций. Чтобы обеспечить их максимально эффективное и последовательное внедрение, комиссия регулярно предоставляет административные рекомендации", – добавили в ЕК.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Россия пришли к соглашению о снятии запрета на транзит грузов в Калининградскую область. Однако власти российского региона не получали официальных уведомлений об этом. Отмечается, что в начале июля Брюссель предоставил российской стороне черновик документа снятия блокады Калининграда.

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По материалам: uposters.ru

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