Евросоюз обсуждает снятие санкций с нескольких граждан России из-за "слабых оснований"

Вадим Карасев

Лидеры Евросоюза приступили к обсуждению возможности снятия ограничений с четырех граждан России, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

"Евросоюз обсуждает снятие санкций, которые он ввел против ряда россиян <…> после того, как юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях".

Порядка 30 человек уже направили в суд обращения, требуя исключить их из санкционного списка. Еще около 10 просят об этом ЕС напрямую.

Юридическая служба Еврокомиссии информировала постпредов государств-участников ЕС о том, что некоторые запросы оправданы, поскольку предоставленная этими лицами информация свидетельствует о том, что основания против них были слабыми, старыми или вовсе неверными.

В настоящее время в ЕС готовят седьмой пакет антироссийских ограничений. В новый список предполагается включить еще около полусотни физлиц и компаний. Также ограничения будут включать запрет на импорт золота из России. Этот пакет предполагается ввести в течение недели.

Не исключено, что в него могут войти и ограничения, связанные с поставками газа из РФ. В то же время некоторые европейские лидеры выступают против таких ограничений. Например, вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявлял, что предстоящая зима грозит стать для Европы самой тяжелой за последние 60 лет: это будет расплатой Евросоюза за антироссийские санкции.