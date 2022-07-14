Фанаты Юрия Шатунова устраивают вакханалию на его могиле
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Фанаты Юрия Шатунова устраивают вакханалию на его могиле

Фанаты Юрия Шатунова устраивают вакханалию на его могиле
Поклонники певца Юрия Шатунова устраивают дискотеки у его могилы. Артист ушел из жизни от острой сердечной недостаточности. 28 июня певца кремировали на Троекуровском кладбище — часть праха похоронили в Москве, часть увезли в Германию. Поклонники солиста «Ласкового мая» ежедневно приходят на его могилу, правда, не все ведут себя прилично. Как оказалось, слушатели приходят на кладбище и устраивают шум. Поклонники Юрия Шатунова фотографируются, включают музыку и даже подтанцовывают...
«Народ валит и валит, — с ходу заявил охранник кладбища. — Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне». Мужчина делает замечания скорбящим, но все без толку — посетители продолжают галдеть и вести себя неприлично. «Я попросил выключить песни. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно. Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные, в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…» — возмущается сторож «ЭГ».
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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