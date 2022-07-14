Глава крупного в России банка уволился после трех месяцев работы

Вадим Карасев

Глава «Хоум Кредит» Александр Антоненко уволился после трех месяцев работы

Председатель правления банка «Хоум Кредит» Александр Антоненко 15 июля уволится с должности после трех месяцев работы, чтобы развивать собственный бизнес. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо сотрудникам.

Он пояснил, что в апреле чешские акционеры попросили его возглавить «Хоум Кредит», чтобы завершить крупную сделку по продаже, повысить эффективность бизнеса и вывести банк в прибыль. «Я всегда мечтал развивать финтех и с радостью возвращаюсь к тому, что умею делать лучше всего. Несомненно, я собираюсь делать это в партнерстве с банком и акционером», — отметил Антоненко.

Теперь его пост займет Александр Скабара, который был руководителем операционного блока проекта «Совесть» QIWI Банка.

В мае сообщалось, что группа Home Credit (дочерняя структура чешской PPF Group) уйдет из России и продаст долю в 49,51 процента в банке «Хоум Кредит энд Финанс» группе частных инвесторов. У Home Credit осталась контрольная доля в 50,49 процента.

Председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин купил долю в 9,91 процента. У Ибрагима Загидулина, Елены Мартыненко, Виолетты Чайки и Дмитрия Чемендрякова по 9,90 процента. По словам Тырышкина, Home Credit продолжит владеть своей долей компании в российском банке еще несколько кварталов.