Главу Минобороны Британии назвали серым кардиналом в гонке за кресло премьера
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Главу Минобороны Британии назвали серым кардиналом в гонке за кресло премьера

Главу Минобороны Британии назвали серым кардиналом в гонке за кресло премьераTimes: министр обороны Британии Уоллес сыграет ключевую роль в выборах премьера

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес может стать серым кардиналом в гонке за кресло премьер-министра среди консерваторов, в данный момент он ждет заключительного этапа, чтобы во всеуслышание объявить, кого он поддерживает. Об этом сообщает Times.

Сам министр обороны вышел из предвыборной гонки, несмотря на то что был явным фаворитом. Вместе с тем, отмечает издание, он может сыграть ключевую роль в выборах нового премьера, поскольку его поддержка считается ценным активом среди оставшихся шести кандидатов.

Друг Уоллеса сказал, что он является «серым кардиналом» в предвыборной гонке из-за большой популярности в партии. Отмечается, что министр обороны может поддержать любого кандидата, включая экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака, хоть он и был против увеличения расходов на оборону.

Ранее стало известно, что замминистра по международной торговле Великобритании Пенни Мордонт стала фаворитом в гонке за пост премьер-министра страны. Она получила 27 процентов голосов участников опроса. Второе место с 15 процентами занимает экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох. За ней следуют Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Внеочередные выборы в Британии были инициированы после отставки Бориса Джонсона, который покинул должность 7 июля из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера партии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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