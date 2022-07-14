Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон

Вадим Карасев

Главу Татарстана Минниханова в республике продолжат называть президентом несмотря на закон

Главу Татарстана Рустама Минниханова в республике продолжат называть президентом несмотря на закон. Об этом рассказал в ходе брифинга спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что слово «президент» сохранится в нормативных актах республики, пока это наименование остается в Конституции региона.

12 июля появились распоряжение и указ президента России Владимира Путина о том, что должность высшего должностного лица Татарстана Рустама Минниханова в официальных документах отныне будет представлена как «глава Республики Татарстан».

В декабре прошлого года российский лидер подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами.

Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В итоге к настоящему моменту были переименованы должности всех руководителей республик в составе России за исключением президента Татарстана.