Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон

Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон

Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на законГлаву Татарстана Минниханова в республике продолжат называть президентом несмотря на закон

Главу Татарстана Рустама Минниханова в республике продолжат называть президентом несмотря на закон. Об этом рассказал в ходе брифинга спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что слово «президент» сохранится в нормативных актах республики, пока это наименование остается в Конституции региона.

12 июля появились распоряжение и указ президента России Владимира Путина о том, что должность высшего должностного лица Татарстана Рустама Минниханова в официальных документах отныне будет представлена как «глава Республики Татарстан».

В декабре прошлого года российский лидер подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами.

Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В итоге к настоящему моменту были переименованы должности всех руководителей республик в составе России за исключением президента Татарстана.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон
Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон
Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние
Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние
Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)
Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)
Какой интернет выбрать для магазина?
Какой интернет выбрать для магазина?
Мария Абашова снова порадовала забавной миниатюрой на балет
Мария Абашова снова порадовала забавной миниатюрой на балет
Версия Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox получила дату релиза
Версия Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox получила дату
Анна Седокова рассказала, как борется с лишним весом: секреты похудения от певицы
Анна Седокова рассказала, как борется с лишним весом: секреты
В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, женщины старались приворожить избранника
В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, женщины старались
Райан Гослинг раскрыл подробности сюжета «Барби»
Райан Гослинг раскрыл подробности сюжета «Барби»
В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»
В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»
Евросоюз обсуждает снятие санкций с нескольких граждан России из-за "слабых оснований"
Евросоюз обсуждает снятие санкций с нескольких граждан России из-за
София Ротару получила эффект бумеранга
София Ротару получила эффект бумеранга

Топ на сегодня

Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии

Еще по теме

Рустам Минниханов упразднил должность ассистента в аппарате президента РТ
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
Минниханов рассказал о потенциале сотрудничества Татарстана и Южной Кореи
Путин отметил работу главы Татарстана по развитию республики