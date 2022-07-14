Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и не заводите знакомства

Тамара Глоба прогнозирует всем знакам зодиака 15 июля 2022 года довольно расслабленный день. Он будет наполнен мечтаниями, когда трудно собраться с мыслями и «включить» логику, но зато интуиция будет активна как никогда. В этот день не рекомендуется начинать что-то новое и заводить знакомства.

Астрологический прогноз для знаков зодиака огненной стихии на 15 июля 2022 года

Овнов ждет вполне удачный день, когда окружающие станут считаться с мнением представителей знака, принимая их условия безо всякой критики. В профессиональной сфере все будет складываться отлично, так как Овны полны сил и энергии двигаться вперед, обходя конкурентов и радуя деловых партнеров и руководство. В личной сфере также ожидается ряд побед.

Львам предстоит размеренный день, который не потребует больших энергетических затрат. Благоприятно могут сложиться проведение или участие в презентациях любого рода, выступления перед публикой, посещения светских мероприятий. Возможны небольшие денежные поступления, а также осуществление желания представителей знака.

Стрельцам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться хоть каких-то положительных результатов, а повседневные занятия в этот день не принесут особого удовольствия. Помимо этого, возможны некоторые проблемы в рабочей сфере, разногласия с руководством и недопонимание с деловыми партнерами, а также поток критики со стороны близких людей.

Что предсказывают звезды представителям стихии Земли на 15 июля 2022 года

Тельцам следует сохранять спокойствие и демонстрировать уравновешенность в любых ситуациях – это поможет расходовать имеющиеся у представителей знака ресурсы максимально эффективно. В рабочей сфере также рекомендовано быть терпеливыми и сдержанными для достижения поставленной цели. Возможны разногласия с любимым человеком на почве ревности.

Девам необходимо быть очень осторожными и не начинать ничего нового, а также не принимать ответственных решений, если нет уверенности в их правильности. Дело в том, что за ошибки, допущенные в этот день, придется дорого заплатить в будущем, поэтому разумнее будет их просто не допускать. Неприятностью может обернуться и подписание документов, особенно связанных с недвижимостью.

Козерогам не стоит рисковать, экспериментировать с чем-либо, начинать что-то важное, потому что они могут в этот день «разминуться с удачей». Рекомендовано не делать крупных покупок и избегать незапланированных расходов. Возможно, кто-то из близких будет нуждаться в помощи представителей знака, поэтому личные проблемы станут второстепенными.

Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года для представителей стихии Воздуха

Близнецам лучше отложить до лучших времен все важные дела и значимые проекты, а в этот день заняться текущими задачами. Не следует поддаваться на провокации в финансовой сфере – нужно делать все обдуманно и очень осторожно. Существует вероятность услышать признание в любви, что удивит и даже несколько смутит представителей знака.

Весы проживут тревожный день, наполненный суетой и волнениями. Они станут хвататься за все дела сразу, потому вероятность довести что-либо до успешного окончания будет минимальной – от этого возникнут задержки и накладки, что негативно отразится на нервной системе и будет сопряжено с потерями. Возможны проблемы со здоровьем, даст о себе знать метеозависимость, а также велик риск отравлений (в том числе и медикаментами).

Водолеям предстоит удачный день, особенно для встреч и переговоров в деловой сфере, а также ориентированных на смену места работы – на фоне выгодного партнерства возникнут новые финансовые перспективы. Этот период времени располагает как к небольшим и внезапным переменам, так и к глобальным, которые могут касаться и близких людей представителей данного знака.

Какие события могут произойти 15 июля 2022 года в жизни представителей стихии Воды

Ракам необходимо соблюдать спокойствие, быть разумными и проверять любую информацию, излишне не доверяя своему окружению. В личных отношениях придется вести себя решительнее и поступать более жестко, так как на кону стоят интересы представителей знака. Это неизбежно приведет к конфликтам, но действовать по-другому в этот день не получится.

На Скорпионов обрушатся противоречивые эмоции, толкающие их из крайности в крайность. Такое положение дел станет большой помехой для принятия взвешенных решений, может навредить репутации, а также потребует времени и энергии, которые окажутся потраченными впустую. Следует быть более сдержанными, не давать волю тревогам и раздражению, а также постараться уделить время достижению внутренней гармонии.

Рыб ждет эмоционально напряженный день, с большой вероятностью конфликтов – представителям знака придется общаться с неприятными им людьми, скрывать свое раздражение и сдерживать желание высказать то, что у них на уме. В личной сфере ситуация также напряженная, поскольку Рыбы избегают искреннего общения, в котором нуждаются близкие.

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