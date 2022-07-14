Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние

Вадим Карасев

Госпитализированный актер Иван Краско рассказал, что чувствует себя нормально

Народный артист России Иван Краско прокомментировал свое состояние после госпитализации. Его слова передает «Комсомольская правда».

91-летний актер театра и кино рассказал, что сейчас чувствует себя нормально, но до этого испытывал проблемы с желудочным трактом. Краско признался, что такое состояние сохраняется у него на протяжении последнего года. Он также упомянул проблемы с легкими и сердцем.

«Одышка сильная, в театр подняться на один этаж не могу. Плюсом ко всему — сердце уже изношенное. Годы берут свое», — заметил артист.

Сейчас Краско находится в Свердловской больнице в Санкт-Петербурге. Актеру провели полное обследование. Врачи планируют выписать его из больницы в 20-х числах июля.

О госпитализации артиста стало известно 14 июля. Сообщалось, что медики забрали Краско с дачи в больницу после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. У него диагностировали проблемы с сердцем и обнаружили жидкость в легких.