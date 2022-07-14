Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние

Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояниеГоспитализированный актер Иван Краско рассказал, что чувствует себя нормально

Народный артист России Иван Краско прокомментировал свое состояние после госпитализации. Его слова передает «Комсомольская правда».

91-летний актер театра и кино рассказал, что сейчас чувствует себя нормально, но до этого испытывал проблемы с желудочным трактом. Краско признался, что такое состояние сохраняется у него на протяжении последнего года. Он также упомянул проблемы с легкими и сердцем.

«Одышка сильная, в театр подняться на один этаж не могу. Плюсом ко всему — сердце уже изношенное. Годы берут свое», — заметил артист.

Сейчас Краско находится в Свердловской больнице в Санкт-Петербурге. Актеру провели полное обследование. Врачи планируют выписать его из больницы в 20-х числах июля.

О госпитализации артиста стало известно 14 июля. Сообщалось, что медики забрали Краско с дачи в больницу после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. У него диагностировали проблемы с сердцем и обнаружили жидкость в легких.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон
Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон
Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние
Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние
Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)
Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)
Какой интернет выбрать для магазина?
Какой интернет выбрать для магазина?
Мария Абашова снова порадовала забавной миниатюрой на балет
Мария Абашова снова порадовала забавной миниатюрой на балет
Версия Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox получила дату релиза
Версия Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox получила дату
Анна Седокова рассказала, как борется с лишним весом: секреты похудения от певицы
Анна Седокова рассказала, как борется с лишним весом: секреты
В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, женщины старались приворожить избранника
В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, женщины старались
Райан Гослинг раскрыл подробности сюжета «Барби»
Райан Гослинг раскрыл подробности сюжета «Барби»
В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»
В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»
Евросоюз обсуждает снятие санкций с нескольких граждан России из-за "слабых оснований"
Евросоюз обсуждает снятие санкций с нескольких граждан России из-за
София Ротару получила эффект бумеранга
София Ротару получила эффект бумеранга

Топ на сегодня

Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии

Еще по теме

Иван Краско попал в больницу
Иван Краско может стать инвалидом
На самом деле - Кадры измены. Молодую жену Краско поймали с поличным (21.05.2018)
Наталья Краско посвятила мужу поэму