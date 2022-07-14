Григорий Лепс ждет рождения ребенка
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Григорий Лепс ждет рождения ребенка

Григорий Лепс ждет рождения ребенка
Певец Григорий Лепс поделился радостной новостью. Артист признался, что уже в начале осени в его семье появится еще один ребенок. Певец впервые станет дедушкой. Этой новостью он лично поделился с журналистами во время подготовки к юбилейному концерту. Буквально через пару дней Лепс отметит 60-летие на одном из столичных стадионов. Как выяснилось, певец готовится не только к масштабному концерту, но и к новому статусу. Лепс рассказал, что в ожидании чуда находится его старшая дочь Инга. Весной этого года она вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. Судя по срокам, избранник решил жениться на дочери певца после того, как узнал о том, что станет отцом.
Как говорит Григорий, будущая мама, по понятным причинам, временно отложила работу на второй план. Мысли Инги сейчас заняты только волнительным ожиданием рождения первенца. О том, родится ли у певца внук или внучка, знают только близкие друзья и члены семьи. «В сентябре она (Инга. — Прим. ред.) готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом», — прокомментировал Лепс радостную новость с «Стархиту». Последний год, стоит отметить, был не самым удачным в жизни артиста. Сначала случился болезненный развод с женой Анной Шаплыковой, о котором он, кстати, уже жалеет. Потом к этому добавились проблемы со здоровьем и блокировки счетов за границей. Только недавно в жизни Лепса началась светлая полоса, которая, как он надеется, продлится долго. На днях он объявил, что собирается оставаться на пике творческой и эмоциональной формы как минимум еще лет десять.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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