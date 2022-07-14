Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаках украинских беспилотников

Украинские беспилотники 14 июля дважды зашли в воздушное пространство Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Днем дважды был атакован пограничный пост поселка Черноземный, а вечером беспилотник обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. «Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — написал глава региона.

После начала спецоперации граничащие с Украиной регионы периодически подвергаются обстрелам. Желтый (высокий) уровень террористической опасности введен в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в нескольких районах и городах на севере Крыма.

В конце июня в Брянской области был сбит украинский беспилотник, трижды пытавшийся атаковать приграничное село Случевск Погарского района.