Inflection Points Энтони Помплиано привлекла $12,6 млн
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Inflection Points Энтони Помплиано привлекла $12,6 млн

Inflection Points Энтони Помплиано привлекла $12,6 млн


Связанная с сооснователем Morgan Creek Digital Энтони Помплиано рекрутинговая фирма Inflection Points (ранее PompCryptoJobs) закрыла раунд финансирования на $12,6 млн и сообщила о поглощении конкурента Proof of Talent.



Инвестиции предоставили Thiel Capital Питера Тиля, Fifth Down Capital, XYZ Fund, Rose Park Advisors, Blockchange, Third Prime, а также ряд бизнес-ангелов.


Согласно данным Inflection Points, фирма повысила уровень квалификации и способствовала появлению работы для 4000 специалистов в индустрии. С начала своей работы компания вышла на положительную рентабельность и получила инвестиции после того, как доход достиг «семизначных цифр».


Поглощенная фирмой Proof of Talent закрыла 100 вакансий для более 40 стартапов. Условия соглашения не сообщаются.


«Объединив опыт, мы намерены разработать комплексные решения по найму для талантов и работодателей в отрасли», — заявил основатель Proof of Talent Роб Паоне.


Напомним, в ноябре 2021 года Помлиано спрогнозировал, что технологические гиганты внедрят биткоин во все отрасли.


Согласно LinkedIn, в прошлом году число связанных с криптоиндустрией вакансий в США выросло на 395%.


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# Экономика финансирование, энтони помплиано, новости
По материалам: ForkLog

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