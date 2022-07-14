История, традиции и приметы церковного праздника 15 июля 2022 года
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История, традиции и приметы церковного праздника 15 июля 2022 года

История, традиции и приметы церковного праздника 15 июля 2022 года

15 июля 2022 года верующие чтут память Фотия, Святителя Московского. Митрополит является важной фигурой в истории христианства. С этим праздником связано множество традиций. Наши предки верили в особое значение этого дня.

Кто такой святитель Фотий Московский и что он сделал для православной церкви

Фотий был митрополитом Киевским и важным человеком для развития не только православия, но и христианства в целом. Несмотря на то, что родился он в Греции, большую часть жизни ему довелось провести на территории Киевской Руси. Как считал митрополит, сам Творец привел его туда нести в массы веру и учение.

На свет Фотий появился в 14 веке, и в отрочестве принял постриг, посвятив себя служению Богу. В наставники юноша выбрал старца Акакия Монемвасийского, а когда тот стал митрополитом, последовал за ним: так святой и оказался на территории Киевской Руси.


Фотий вел праведную жизнь, постоянно занимаясь своим образованием, изучая Творца и все живое. Среди монахов он славился своими талантами и выдающимися умственными способностями, благодаря чему впоследствии был избран Константинопольским патриархом в качестве митрополита Киевского.

Перед митрополитом была поставлена сложная задача: восстановить единство земель и пресечь многовековую вражду и войны, распространять слово Божье среди людей. На своем пути Фотий встречал много сложностей: когда Киев все больше поддавался влиянию литовцев, митрополиту пришлось удалиться в Москву и перенести туда престол.

Разъезжая по Руси, митрополит старался восстановить мир, однако не раз попадал в эпицентр сражений. Значение и роль его были велики настолько, что однажды татарские вожди захотели пойти на Русь и взять митрополита в заложники. Наступление их было сильным, однако Творец уберег Фотия во благо его службы.

Следуя своей вере, митрополиту удалось восстановить единство Русской церкви, а 15 июля 1410 года ему явился сон о его кончине, в этот же день он мирно ушел из жизни, однако не был забыт православной церковью.

Народный праздник, связанный с днем памяти святителя Фотия

День, когда святой Фотий покинул мир живых, был необычным, поэтому верующие вкладывают в него двойной смысл. В этот день также отмечают Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и народный праздник, который посвящен существам из древнеславянской мифологии – берегиням.


В старой славянской мифологии берегини были мифическими, загадочными существами, которые восхищали и интересовали людей не менее, чем русалки на Ивана Купала. Считалось, что русалки и берегини сестры, они обитают в одной среде – водной.

Согласно поверьям, иногда ночью берегини могли выходить из воды и забираться высоко на ветки деревьев, откуда можно было окинуть взглядом всю округу. Больше всего эти мифические существа любили березы, поэтому с ними у славян связано множество обрядов в этот день.

Древние славяне верили, что берегини помогают девушкам и женщинам разных возрастов, оберегают их от злых духов и различных напастей.

Приметы и народные поверья на 15 июля

С праздником Берегини связано множество традиций, примет и поверий, которые соблюдались не только древними славянами, но и продолжают пользоваться уважением среди современных людей.


Чтобы привлечь в дом счастье, любовь и понимание, девушки выходят 15 июля за дом, где растет береза, кланяются ей и просят содействия и помощи во всем. Считается, что берегиня помогает женщинам по хозяйству, чтобы все ладилось и складывалось как можно лучше.

Благополучия в дом также можно было попросить у загадочной берегини. Утром 15 июля на березу перед домом необходимо повесить полотенце с изображением утки, так как они считаются одним из телесных воплощений этих мифических существ.

По листьям березы в этот день можно определить, какими будут следующие сезоны. Если листья начали желтеть, осень будет ранняя, а зима холоднее обычного. А если на водоемах видно много рыбы и в особенности сазана, значит, последний месяц лета будет теплым.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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