Яна Расковалова рассказала о конфликте с Полиной Киценко, муже и слитой переписке Ксении Собчак
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Яна Расковалова рассказала о конфликте с Полиной Киценко, муже и слитой переписке Ксении Собчак

Яна Расковалова рассказала о конфликте с Полиной Киценко, муже и слитой переписке Ксении Собчак

Дизайнер Яна Расковалова дала интервью Мадонне Мур для ее YouTube-канала. Собрали главные цитаты.


О слитой переписке Ксении Собчак

Мы посмеялись над этой историей. Чужие переписки я не читаю, но слышала отголоски. Во время прекраснейшего фотошопа можно сделать все что угодно. Есть хорошая поговорка: "Не верь чужим речам, а верь своим очам". В тот момент, когда вышла переписка, я была уже глубоко беременна своим четвертым ребенком. Плохой пиар — тоже пиар.

В сентябре 2016 года в сеть попала личная переписка Ксении Собчак со звездными подругами — Ульяной Сергеенко, Еленой Перминовой, Никой Белоцерковской и Яной Расковаловой. Они обсуждали, кто и с кем против кого дружит, кого и как зовут на светские мероприятия, коснулись и темы любовных отношений.

О муже — бизнесмене-девелопере Вадиме Расковалове

Нас познакомили друзья. Когда мы только стали жить вместе, Вадим уговаривал написать бизнес-план, а я все сидела рисовала модели. Сейчас он считает, что Yana — сильный бренд, который развивается и приносит прибыль, никогда не брали кредитов. Сейчас он сильно помогает с развитием иностранного направления. Я участвую в каждом процессе. У нас четверо детей, поэтому иногда появляется чувство вины, что не уделяю им достаточно времени.


Вадим и Яна Расковаловы

О венчании

Мы давно уже хотели сделать свадебную коллекцию платьев, вот и решили приурочить ее к 20-летию брака и венчанию.

Об известных клиентах — Наоми Кэмпбелл, Бейонсе и Наталье Водяновой

Список звезд всегда держится в тайне, потому что у нас интеллигентное отношение к клиентам. Конечно, есть те знаменитости, которые сами публикуют фото в наших украшениях. Бейонсе сама купила кольцо, в котором она потом выступала в клипе, потом купила кисточку-кольцо, брошь-бабочку… Так и завязались наши отношения. На "Оскаре" звезды тоже часто выходят в наших украшениях. Я не имею права сильно пиарить это изделие, потому что клиент приобрел его сам, ему не дали его надеть на дорожку.

О Полине Киценко

У меня была так называемая подруга Полина Киценко, которая управляла магазином Podium. Так как мы дружили, у меня не было мысли представлять свой бренд в других местах. До сих пор неприятный осадок остался: минус 30 миллионов рублей у нашей компании. Мы, к сожалению, не единственные, кому она должна. Были проданы изделия, за которые нам не выплатили деньги. Никаких извинений я не получила. Бывают люди, которые именуют себя друзьями. Сейчас понимаю, что с ними не надо вести бизнес, а оставлять только деловые отношения.


Полина Киценко, Ксения Собчак и Яна Расковалова

О том, как мировой кризис и пандемия отразились на бизнесе

Я пришла в офис, собрала собрание и сказала: "Я думаю, что нас тоже скоро закроют, давайте подготовимся". Швеи увезли машинки, конструкторы увезли манекены, мы, как и весь мир, закрылись, стали развивать сайт, запустили пижамы с вышивкой "Сиди дома" и успешно продавали их весь локдаун. Удалось сохранить все рабочие места, весь офис, и мы вышли победителями.

О костюме из денима за миллион рублей и ценообразовании на вещи бренда Yana

Все наши кутюрные изделия отличаются тем, что мы используем серебряные нити и полудрагоценные камни для вышивки (не какие-то там китайские стразы, а настоящие Swarovski). Мы работаем с пушниной, добытой не браконьерами, а с теми производителями, которые много денег отдают на сохранение природы и разводят тех же соболей на специальных фермах.



Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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