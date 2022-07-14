Эффективные методы борьбы с колорадским жуком
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Эффективные методы борьбы с колорадским жуком

Эффективные методы борьбы с колорадским жуком

Существует ли эффективное средство в 2022 году от колорадского жука, рассказали агротехники. Насекомое считается основным вредителем, который может значительно снизить урожайность паслёновых. В борьбе с ним прибегают как к «бабушкиным средствам», так и к современным инсектицидам и биопрепаратам.

В чём коварство колорадского жука

Одним из основных вредителей для семейства паслёновых, к которым и относится картофель, является колорадский жук. Его родиной считается Северная Америка. С развитием международной торговли насекомое успешно мигрировало и освоилось на новых территориях.


Не имея естественных врагов, колорадский жук постоянно наращивает свою популяцию.

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Самка насекомого за летний сезон может отложить около тысячи яиц. Где-то через месяц из них появляются личинки жука. С первых дней они уже готовы к поеданию ботвы.

Агротехники отмечают, что даже с учётом неблагоприятных для колорадских жуков условий, они могут за один сезон нарастить свою популяцию в среднем в 100-150 раз.

Поедают картофельную ботву на только взрослые жуки, но и их личинки. Если с ними не бороться, то за неделю они смогут объесть целый ряд картофельных кустов. Как итог, урожайность может снизиться на 30-50%.


Как сообщается на портале rsute.ru, колорадские жуки вполне успешно переносят суровые и бесснежные зимы, ливневые потопы и засушливое лето. Если на участке, где они обитают не выращиваются паслёновые культуры, насекомое может забраться обратно в грунт, и впасть в анабиоз – заснуть. В таком состоянии колорадский жук в среднем проводит 2-3 года.

Картофель научился защищаться от вредителей. Растение вырабатывает яд – солонин. В каких-то сортах его больше, в других меньше. В «голодные времена» жуки могут есть и очень ядовитые листья.

Кроме этого, насекомые могут перемещаться в поисках пищи на значительные расстояния. Подгоняемые ветром, взрослые особи с лёгкостью преодолевают 20-50 километров за один раз.

Методы борьбы с колорадским жуком

Агротехники отмечают, что наиболее эффективным в борьбе с вредителем является комплексное его уничтожение.


Избавиться от колорадского жука можно при помощи следующих мер:

  • профилактических;
  • биологических;
  • химических.

Эффективными бывают и народные, или «бабушкины» средства борьбы с полосатым насекомым.

Как снизить популяцию колорадского жука на приусадебном участке

Для того чтобы борьба с вредителем стала эффективной, эксперты рекомендуют придерживаться определённых правил по его уничтожению.


Локально снизить популяцию колорадского жука можно в таких случаях:

  • Сажать паслёновые культуры на разные участки. На прежнее место картофель можно посадить только спустя 4-5 лет.
  • Сажать картофель в толстый слой мульчи. Жуки не могут преодолеть его, и погибают. Для этого осень закладывают в землю прослойку – 25-30 сантиметров, состоящую из опавших листьев, травы мелких веток. За зиму мульча уплотняется. Весной в неё сажают картофель, погружая клубни на глубину около 20 сантиметров, сверху их засыпают тоже мульчей.
  • Устраивать ловушки для жуков. В период появления ботвы картофеля, между рядами раскладывают или разрезанные клубни растения, либо слегка углубляют ёмкости с картофельными очистками. Чувствуя запах «лакомства», жуки сползаются на приманку. Остаётся их собрать и уничтожить.
  • Периодически стряхивать жуков с кустов в какую-то ёмкость.
  • Высаживать между рядами растения-инсектициды. К ним относятся календула, фасоль, бобы, кориандр, чеснок.
  • Обрабатывать ботву картофеля биопрепаратами и химическими инсектицидами.

Как вариант, выращивать на приусадебном участке сорта картофеля, которые устойчивы к колорадскому жуку. Их листья и стебли покрыты жёсткими ворсинками, а листовые пластины располагаются почти вертикально, что не нравится полосатым вредителям.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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