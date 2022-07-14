Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные
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Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на этих выходных можно опробовать бесплатно 3 игры в рамках программы Free Play Days. Игрокам с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate будут доступны бесплатно с 14 по 17 июля следующие игры: Tropico 6, MLB The Show 22, For The King.

Обратите внимание, что Tropico 6 и MLB The Show 22 имеют отдельные версии для Xbox One и Xbox Series X | S.

Tropico 6


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Tropico 6

Эль Президенте возвращается!
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MLB The Show 22


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MLB® The Show™ 22 Xbox Series X | S

Каждый бросок. Каждый удар. Каждая победа. Оставьте свой след в истории бейсбола в MLB® The Show™ 22.
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For The King


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For The King

For The King – стратегическая RPG, настолка и рогалик. Играйте в одиночку или с другими игроками. Удастся ли вам положить конец Хаосу?
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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