Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на этих выходных можно опробовать бесплатно 3 игры в рамках программы Free Play Days. Игрокам с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate будут доступны бесплатно с 14 по 17 июля следующие игры: Tropico 6, MLB The Show 22, For The King.

Обратите внимание, что Tropico 6 и MLB The Show 22 имеют отдельные версии для Xbox One и Xbox Series X | S.

Tropico 6

Эль Президенте возвращается!

MLB The Show 22

Каждый бросок. Каждый удар. Каждая победа. Оставьте свой след в истории бейсбола в MLB® The Show™ 22.

For The King

For The King – стратегическая RPG, настолка и рогалик. Играйте в одиночку или с другими игроками. Удастся ли вам положить конец Хаосу?

