Юлия Савичева показала повзрослевшую дочь-именинницу, живущую в Португалии
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Юлия Савичева показала повзрослевшую дочь-именинницу, живущую в Португалии

Юлия Савичева показала повзрослевшую дочь-именинницу, живущую в Португалии
Певица Юлия Савичева поделилась редким фото дочери Анны, которой исполнилось пять лет. Известная певица, финалистка телепроекта «Фабрика звезд 2» Юлия Савичева решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 14 июля, день рождения у единственной дочери знаменитости. Артистка посвятила любимой девочке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала портретное фото именинницы. Отметим, Аня живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Семья решила, что так для ребенка будет лучше.
«Сегодня моей Ане исполнилось 5 лет! 🥳Какая же она уже самостоятельная и взрослая! Она даже на двухколесном велосипеде гоняет сама! Дочь опережает родителей во всем, и это просто прекрасно!», — написала звезда. «Так повзрослела, на маму очень похожа», «От души поздравляю С Днём Рождения! Юлия, ваша дочь просто красавица», «Какая у вас девочка. Ангелочек», «Пусть её красивые глазки всегда светятся от счастья и радости!», «Поздравляю❤️ очень похожа на вас», — комментируют подписчики. Напомним, артистка родила девочку 14 июля 2017 года, но скрывала от общественности эту новость. О том, что звезда стала мамой, узнали только в августе. Кстати, Юлия Савичева сделала татуировку на руке в честь малышки. У знаменитости выбиты три буквы А — по инициалам дочери: Аршинова Анна Александровна.
# Шоу-бизнес Савичева Юлия
По материалам: z-aya

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