Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)
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Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)

Старинный торговый автоматСегодня мы окружены умной техникой и это стало для нас обыденностью. Вряд ли кого-то можно удивить новым сверхтонким и мощным смартфоном или ноутбуком. Но если посмотреть, как выглядели привычные нам вещи в прошлом, то сразу же можно почувствовать, как силен и велик научно-технический прогресс.

Старинный торговый автомат


Видимо, необходимо было тянуть за рычаги, чтобы выбрать нужный напиток.

Викторианский держатель для туалетной бумаги

Викторианский держатель для туалетной бумаги
Старинное стоматологическое кресло

Старинное стоматологическое кресло
Очень старый степлер

Очень старый степлер
Первый пульт дистанционного управления

Первый пульт дистанционного управления
Антикварный кассовый аппарат

Антикварный кассовый аппарат
Автомобильный симулятор тех времён

Автомобильный симулятор тех времён
Автомобиль на экране был в значительной степени просто наклейкой, и вращение руля заставляло бесконечную дорогу изгибаться таким образом, что казалось, будто машина вращается.

Я нашёл старые наборы для бритья

Я нашёл старые наборы для бритья
Старинная стиральная машина замечена в магазине подержанной техники

Старинная стиральная машина замечена в магазине подержанной техники
Старинное устройство для просмотра слайдов с 3D-эффектом

Старинное устройство для просмотра слайдов с 3D-эффектом
Необычный старинный набор для хранения швейных принадлежностей

Необычный старинный набор для хранения швейных принадлежностей
Такой швейный набор состоит двух частей. Катушка вмещает три цвета ниток, а иглы помещаются в трубку по центру.

Первый пылесос с ручным насосом

Первый пылесос с ручным насосом
Механический калькулятор

Механический калькулятор
Мельница для специй

Мельница для специй
Печь из дома 1960-х годов

Печь из дома 1960-х годов
Все еще отлично работает!

Наушники, которым больше тридцати лет

Наушники, которым больше тридцати лет
Нашёл старый термометр. Даже не знал, что такие существуют

Нашёл старый термометр. Даже не знал, что такие существуют
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По материалам: триникси

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