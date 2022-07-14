Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)
Сегодня, 18:00 Вадим КарасевСегодня мы окружены умной техникой и это стало для нас обыденностью. Вряд ли кого-то можно удивить новым сверхтонким и мощным смартфоном или ноутбуком. Но если посмотреть, как выглядели привычные нам вещи в прошлом, то сразу же можно почувствовать, как силен и велик научно-технический прогресс.
Старинный торговый автомат
Видимо, необходимо было тянуть за рычаги, чтобы выбрать нужный напиток.
Викторианский держатель для туалетной бумаги
Старинное стоматологическое кресло
Очень старый степлер
Первый пульт дистанционного управления
Антикварный кассовый аппарат
Автомобильный симулятор тех времён
Автомобиль на экране был в значительной степени просто наклейкой, и вращение руля заставляло бесконечную дорогу изгибаться таким образом, что казалось, будто машина вращается.
Я нашёл старые наборы для бритья
Старинная стиральная машина замечена в магазине подержанной техники
Старинное устройство для просмотра слайдов с 3D-эффектом
Необычный старинный набор для хранения швейных принадлежностей
Такой швейный набор состоит двух частей. Катушка вмещает три цвета ниток, а иглы помещаются в трубку по центру.
Первый пылесос с ручным насосом
Механический калькулятор
Мельница для специй
Печь из дома 1960-х годов
Все еще отлично работает!
Наушники, которым больше тридцати лет
Нашёл старый термометр. Даже не знал, что такие существуют
По материалам: триникси