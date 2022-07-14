Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)

Вадим Карасев

Сегодня мы окружены умной техникой и это стало для нас обыденностью. Вряд ли кого-то можно удивить новым сверхтонким и мощным смартфоном или ноутбуком. Но если посмотреть, как выглядели привычные нам вещи в прошлом, то сразу же можно почувствовать, как силен и велик научно-технический прогресс.Старинный торговый автоматВидимо, необходимо было тянуть за рычаги, чтобы выбрать нужный напиток.Викторианский держатель для туалетной бумагиСтаринное стоматологическое креслоОчень старый степлерПервый пульт дистанционного управленияАнтикварный кассовый аппаратАвтомобильный симулятор тех времёнАвтомобиль на экране был в значительной степени просто наклейкой, и вращение руля заставляло бесконечную дорогу изгибаться таким образом, что казалось, будто машина вращается.Я нашёл старые наборы для бритьяСтаринная стиральная машина замечена в магазине подержанной техникиСтаринное устройство для просмотра слайдов с 3D-эффектомНеобычный старинный набор для хранения швейных принадлежностейТакой швейный набор состоит двух частей. Катушка вмещает три цвета ниток, а иглы помещаются в трубку по центру.Первый пылесос с ручным насосомМеханический калькуляторМельница для специйПечь из дома 1960-х годовВсе еще отлично работает!Наушники, которым больше тридцати летНашёл старый термометр. Даже не знал, что такие существуют