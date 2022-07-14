Какие праздники отмечаются 15 июля 2022 года в мире

15 июля 2022 года отмечают несколько необычных праздников. В этот день отмечают Всемирный день особых навыков молодёжи, а в Великобритании в День святого Свистуна предсказывают погоду.

Всемирный день особых навыков молодёжи

Каждый год во всём мире отмечается День особых навыков молодёжи. Праздник выпадает на 15 июля. Торжество было официально утверждено на совете Генеральной Ассамблеи ООН. Это событие произошло в 2014 году. Таким образом, организация хотела привлечь общество к важности инвестирования в развитие молодёжи.





Каждый человек в своём роде уникален, имеет определённые навыки и интересы. Если их в нужное время начать развивать и направить в нужное русло, то эффект не заставит себя ждать.

Многие молодые люди не имеют достаточного финансового обеспечения для продолжения учёбы после школы. Именно поэтому они поступают на технические специальности, идут работать на рынок или занимаются фрилансом. Однако среди них есть уникумы, которые могли бы внести весомый вклад в развитие общества.

Помимо этого, праздник призывает вкладывать инвестиции не только в обучение, но и в систему здравоохранения, а также трудоустройство граждан.

День святого Свистуна в Великобритании





В Великобритании 15 июля отмечается особый праздник, который посвящён свистуну. Именно в этот день люди в древности предсказывали погоду. Считалось, что какой она будет 15 июля, такая продлится на протяжении 1 месяца.

Торжество отмечается не просто так. Праздник посвящён святому Свистуну. При жизни он был епископом, который построил много церквей на территории Великобритании. После смерти его стали отождествлять с повелителем погодных условий.

В то время, как епископ отходил в иной мир, он попросил, чтобы его могила находилась снаружи замка. Он хотел дождей, которые поливали бы его останки. Погребён святой был у Винчестерского собора. В этот день проходят службы в храмах.