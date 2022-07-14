Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года, приметы и традиции дня

Согласно церковному календарю, 15 июля 2022 года православные верующие почитают положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Этот праздник имеет несколько народных названий: Сырая Богородица, Берегиня, Петрова матка и другие. С ним связано немало примет, традиций, запретов и суеверий.

Традиции и обычаи, связанные с праздником 15 июля

В Древней Руси многие люди верили в силу и мощь богини Берегини, которой была подвластна вода и некоторые стороны жизни людей. Некоторые люди отождествляли этих мифических существ с русалками. И в былые годы, и в современном мире церковнослужители сходились во мнении, что берегини плохие. Они приносят с собой болезни и неприятности в жизни людей. В народе же люди представляли себе берегинь в виде белоствольной березы.





Согласно народным повествованиям, богиня Берегиня защищала людей от всяких неприятностей и напастей. Она приносила им здоровье, покровительствовала семейной жизни и оберегала домашних животных от всякой нечисти. В старину простой люд считал Берегиню хранительницей рода и домашнего очага.

В старину молодые девушки и незамужние женщины шли к Берегине за деревню и поклонившись березе просили богиню о своем заступничестве и помощи в любви и разных житейских делах. Некоторые люди представляли себе Берегиню в виде утки, поэтому достаточно часто на полотенцах вышивали именно эту птицу.





С приходом христианства 15 июля стали почитать память Богородицы. В этот день запрещалось работать в поле, шить и ткать. Люди устраивали праздничный обед, на который было принято звать также священника, а он впоследствии проводил обряд освящения жилища и скота хозяина дома.

При этом слова заговора читали все женщины, живущие в одном доме, по старшинству, от самой старшей до младшей. Еще если женщины теряли своих детей, то в этот день им запрещалось есть ягоды. Люди верили, что если мама нарушит данный запрет, то на том свете Богородица обделит ее ребенка этим лакомством.

Народные приметы на 15 июля 2022 года

Ожидается теплая и погожая погода, если сазан начинает плескаться в воде. Скоро пойдет дождь, если дует западный ветер. На деревьях появились первые желтые листочки — осень и зима будут ранними. Хорошая погода предвидится, если утром по воде стелется туман. Непогода затянется, если после дождя асфальт быстро подсыхает.





Ожидаются осадки, если на кончиках листьев травы появилась роса. Если муравьи спрятались днем в муравейнике — жди дождя. Ливень ожидается также, если крылатые муравьи кружат роем в воздухе.

Сны, увиденные ночью 15 июля, считаются пустыми и ничего не значащими.

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Что можно и чего нельзя делать в праздник 15 июля 2022 года

На Руси верили, что лениться 15 июля категорически нельзя, поскольку тунеядство будет наказано сильными головными болями и неприятностями в жизни. Чтобы удача пришла к человеку, необходимо в этот день трудиться не покладая рук.

Согласно давним поверьям, в день памяти богини Берегини запрещено ломать березовые ветки. Это может разгневать русалок, и те утащат человека на дно водоема. Запрещается также приносить в дом березовые ветки в этот период, поскольку из-за этого из него могут уйти любовь и благополучие.

Если молодая девушка хочет привлечь к себе внимание парня, и заставить его воспылать к ней большой страстью, необходимо положить под его порог веточку березы, которую можно срезать заблаговременно. Будет очень хорошо, если молодой человек трижды перешагнет через нее. Тогда эффект от проведенного обряда точно будет положительным.