Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года, приметы и традиции дня
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года, приметы и традиции дня

Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года, приметы и традиции дня

Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года, приметы и традиции дня

Согласно церковному календарю, 15 июля 2022 года православные верующие почитают положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Этот праздник имеет несколько народных названий: Сырая Богородица, Берегиня, Петрова матка и другие. С ним связано немало примет, традиций, запретов и суеверий.


Традиции и обычаи, связанные с праздником 15 июля

В Древней Руси многие люди верили в силу и мощь богини Берегини, которой была подвластна вода и некоторые стороны жизни людей. Некоторые люди отождествляли этих мифических существ с русалками. И в былые годы, и в современном мире церковнослужители сходились во мнении, что берегини плохие. Они приносят с собой болезни и неприятности в жизни людей. В народе же люди представляли себе берегинь в виде белоствольной березы.


Согласно народным повествованиям, богиня Берегиня защищала людей от всяких неприятностей и напастей. Она приносила им здоровье, покровительствовала семейной жизни и оберегала домашних животных от всякой нечисти. В старину простой люд считал Берегиню хранительницей рода и домашнего очага.

В старину молодые девушки и незамужние женщины шли к Берегине за деревню и поклонившись березе просили богиню о своем заступничестве и помощи в любви и разных житейских делах. Некоторые люди представляли себе Берегиню в виде утки, поэтому достаточно часто на полотенцах вышивали именно эту птицу.


С приходом христианства 15 июля стали почитать память Богородицы. В этот день запрещалось работать в поле, шить и ткать. Люди устраивали праздничный обед, на который было принято звать также священника, а он впоследствии проводил обряд освящения жилища и скота хозяина дома.

При этом слова заговора читали все женщины, живущие в одном доме, по старшинству, от самой старшей до младшей. Еще если женщины теряли своих детей, то в этот день им запрещалось есть ягоды. Люди верили, что если мама нарушит данный запрет, то на том свете Богородица обделит ее ребенка этим лакомством.


Народные приметы на 15 июля 2022 года

Ожидается теплая и погожая погода, если сазан начинает плескаться в воде. Скоро пойдет дождь, если дует западный ветер. На деревьях появились первые желтые листочки — осень и зима будут ранними. Хорошая погода предвидится, если утром по воде стелется туман. Непогода затянется, если после дождя асфальт быстро подсыхает.


Ожидаются осадки, если на кончиках листьев травы появилась роса. Если муравьи спрятались днем в муравейнике — жди дождя. Ливень ожидается также, если крылатые муравьи кружат роем в воздухе.

Сны, увиденные ночью 15 июля, считаются пустыми и ничего не значащими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в старину день Берегини отмечали: приметы и поверья на 15 июля 2022 года


Что можно и чего нельзя делать в праздник 15 июля 2022 года

На Руси верили, что лениться 15 июля категорически нельзя, поскольку тунеядство будет наказано сильными головными болями и неприятностями в жизни. Чтобы удача пришла к человеку, необходимо в этот день трудиться не покладая рук.

Согласно давним поверьям, в день памяти богини Берегини запрещено ломать березовые ветки. Это может разгневать русалок, и те утащат человека на дно водоема. Запрещается также приносить в дом березовые ветки в этот период, поскольку из-за этого из него могут уйти любовь и благополучие.

Если молодая девушка хочет привлечь к себе внимание парня, и заставить его воспылать к ней большой страстью, необходимо положить под его порог веточку березы, которую можно срезать заблаговременно. Будет очень хорошо, если молодой человек трижды перешагнет через нее. Тогда эффект от проведенного обряда точно будет положительным.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и не заводите знакомства
Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и
Стала известна возможная дата снятия ограничений на работу TikTok в России
Стала известна возможная дата снятия ограничений на работу TikTok в
Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы 600 миллионов долларов
Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года, приметы и традиции дня
Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года,
Популярный видеосервис начнут маркировать за нарушение российских законов
Популярный видеосервис начнут маркировать за нарушение российских
Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете последних событий
Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете
MATIC вырос на фоне включения Polygon в акселератор Disney
MATIC вырос на фоне включения Polygon в акселератор Disney
20 консолей Xbox Series S и Game Pass использует школьный учитель для обучения детей
20 консолей Xbox Series S и Game Pass использует школьный учитель для
В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному сообществу
В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному
Регина Тодоренко рассказала о будущем материнстве
Регина Тодоренко рассказала о будущем материнстве
Дочка Алены Яковлевой выписалась из роддома
Дочка Алены Яковлевой выписалась из роддома

Топ на сегодня

Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в Донбассе
Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в
Маленький, да удаленький
Маленький, да удаленький
Российский преемник «Макдоналдса» расширит меню
Российский преемник «Макдоналдса» расширит меню
Чарльз Мангер назвал криптовалюты «инвестицией в ничто»
Чарльз Мангер назвал криптовалюты «инвестицией в ничто»
Lightspeed создала специальное подразделение с фокусом на блокчейне
Lightspeed создала специальное подразделение с фокусом на блокчейне

Еще по теме

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2017 года: церковные и народные обычаи, приметы, традиции
14 октября 2017 года православные отметят Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2017 года: что нельзя, а что можно и нужно сделать в этот праздник
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2017 года: что нельзя, а что можно и обязательно нужно сделать в этот праздник