Какой интернет выбрать для магазина?
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Какой интернет выбрать для магазина?

В эпоху развития интернет-технологий проблем с выбором способа подключения не возникает. Разные провайдеры предлагают клиентам беспроводные и проводные технологии организации сети. Для магазина можно выбрать кабельное подключение с использованием оптоволоконного кабеля, один из самых распространённых вариантов который показывает достаточно большую скорость соединения и простоту подключения

Какой интернет выбрать для магазина?

Преимущества этой методики:

  • скорость соединения до 100 Мбит/с;

  • защищенный канал передачи данных;

  • возможность раздавать сеть на все гаджеты;

  • быстрое подключение.

Но как быть, если магазин расположен в небольшой деревне или дачном поселке? В таких случаях провайдеры обычно отказывают абонентам. А владельцам магазинов приходится искать альтернативу. Сейчас для многих магазинов выбирают беспроводные способы подключения. Подробно о технологии можно узнать здесь: https://sotasignal.ru/.

Высокоскоростной интернет без проводов

Технология высокоскоростного доступа к сети стала популярной относительно недавно. Этот способ основан на использовании сетей операторов сотовой связи. На крыше здания устанавливается антенна, которая принимает сигналы с базовых станций операторов. В помещении устанавливают модем, принимающий сигналы с антенны. Также в комплект оборудования входит роутер, который раздает сеть на все мобильные гаджеты.

Основное преимущество такой системы – свобода. Даже в случае переезда магазина оборудование можно взять с собой и установить на новом месте. Сотрудники могут выходить в сеть из любой точки помещения, поскольку роутер создает достаточно большую зону покрытия. Персонал не привязан к одному месту или устройству. Доступ к интернету можно получить на смартфоне, ноутбуке или планшете.

Беспроводное подключение можно использовать вместе с системой видеонаблюдения. Владелец торговой точки сможет отслеживать события, происходящие в магазине в ночное время. Также при необходимости в помещении можно установить принтер или многофункциональное устройство, которое поддерживает передачу данных по Wi-Fi. Организация высокоскоростного беспроводного интернета гораздо дешевле, чем покупка и монтаж спутникового оборудования. Чтобы подключить беспроводной интернет, изучите все особенности этой услуги здесь: sotasignal.ru, так как качество услуг стоит на первом месте.


# Бизнес

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