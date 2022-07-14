Климов оценил стремление разных стран вступить в БРИКС
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Климов оценил стремление разных стран вступить в БРИКС

Климов оценил стремление разных стран вступить в БРИКС

Настрой столь разных, но подлинно суверенных держав, оказаться в новом мировом клубе говорит о реальном направлении мирового развития больше, чем «весь русофобский фейковый выхлоп вашингтонской Империи лжи». Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Ранее стало известно, что Египет, Турция и Саудовской Аравии планируют подать заявки на вступление в БРИКС. В конце июня заявку на членство в объединении уже подали Иран и Аргентина.

По словам Климова, подобное расширение БРИКС если и произойдет, то «не завтра». Излишне ускоренное расширение подобных форматов может сказаться на их эффективности, считает сенатор.

«Однако настрой столь разных, но (в отличие от большинства членов ЕС) подлинно суверенных держав оказаться в новом мировом клубе, где Москва изначально играла наряду с Пекином и Дели ключевую роль, говорит о реальном направлении мирового развития на порядок больше, чем весь русофобский фейковый выхлоп вашингтонской Империи лжи», — подчеркнул Климов.

Он также отметил, что большинство «из потенциальной G10» составляют страны, которые в XIX — XX веках освободились от западных колонизаторов, многие из них обрели независимость при прямой поддержке России.

«Наблюдаемое сегодня лишь начало новой национально-освободительной волны 21-го века. Волны очищения от надоевшей 4/5 Человечества кичливой неолиберальной гегемонии США и Ко», — заключил сенатор.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече Президента России с лидерами партийных фракций заявил, что капитализм, который «сегодня бесится», зашел в тупик, «противоядием» может стать только социализм, а расширение БРИКС — противовесом планам Запада подавить Россию и расправиться с Китаем.

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По материалам: pnp.ru

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