Когда похоронят Пьера Нарцисса
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Когда похоронят Пьера Нарцисса

Когда похоронят Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс, участник шоу «Фабрика звезд» и исполнитель хита «Шоколадный заяц», неожиданно скончался в больнице 21 июня. Сердце артиста не вынесло серьезной операции, он умер в возрасте 45 лет, не приходя в сознание. Семья Пьера забрала тело в родной Камерун, но как выяснилось, его до сих пор не предали земле.

Как рассказал советник посла Камеруна Танга Бианг, погребение назначено на 23 июля. То есть после смерти артиста пройдет больше месяца. Экс-супруга Валерия Калачева в шоке от полученной информации. Она считает, что это издевательство.

Валерия сильно обижена на семью своего бывшего мужа. Из-за них пришлось дважды переносить прощание, причем каждый раз экс-супруга платила за траурный зал по 150 тысяч рублей. Также родные пожелали, что Пьера отправили в Камерун, что обошлось в 700 тысяч рублей, при этом за доставку тела они платить отказались. Было очень много несостыковок, но с артистом все-таки попрощались все желающие в Москве 30 июня. В этот же день гроб отправили самолетом в Африку.



Как сообщил Танга Бианг, на 22 июля назначено поднятие тела в морге Чу в Яунде. Затем пройдет так называемое бдение до 4 утра. И только 23 июля состоится отправка траурной процессии в деревню Дибомбари в Дуале, где Нарцисса в итоге и похоронят.

Для всех желающих попрощаться с Пьером будут организованы автобусы, которые доставят людей до кладбища.

Бывшая жена Валерия считает такое «растягивание» издевательством над телом и душой. Она считает, что родственники Пьера поступают неправильно.

Но почему родные не могут похоронить мужчину по-человечески, с соблюдением всех сроков, это уже другая история. Мама артиста считает, что ее сына убили. Конечно, это кажется бредом, ведь Пьер умер на операционном столе. Но несчастной матери, которая потеряла сына, это кажется сомнительным. Она утверждает, что у всех камерунцев очень крепкое сердце, и оно просто не могло дать сбой.


«На территории Камеруна она (мать – прим. ред.) сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?! – откровенничает близкий друг Пьера Сергей Дворцов. -  Теперь мы намерены подать в суд на врачей, которые допустили Пьера до боя (шоу «Наше дело» — прим. ред.) и не проверили его должным образом».

Друг возмущен и поведением матери артиста. Он и Валерия уже договорились о хорошем месте на престижном кладбище, но из-за мамы Нарцисса пришлось все отменять. Впрочем, так как Пьер не был женат, то его телом по закону распоряжаются именно родители. К тому же, артист являлся гражданином Камеруна.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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